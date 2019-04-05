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Acidente

Carro capota no meio de praça em Cachoeiro de Itapemirim

Apesar do susto e do prejuízo, o motorista não sofreu ferimentos graves

Publicado em 05 de Abril de 2019 às 19:37

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 abr 2019 às 19:37
Uma cena inusitada chamou atenção de quem passou nesta sexta-feira (05) pelo bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Um carro capotou dentro de uma praça, que fica em uma rotatória.
O acidente aconteceu ainda de madrugada, mas pela manhã, o carro, um Toyota Corolla ainda estava no local à espera do guincho. A Polícia Militar informou que o motorista perdeu o controle do veículo na descida da avenida Lacerda de Aguiar e bateu na mureta.
Apesar do susto e do prejuízo, o motorista não sofreu ferimentos graves.
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