Carro capota no meio de praça em Cachoeiro de Itapemirim

Uma cena inusitada chamou atenção de quem passou nesta sexta-feira (05) pelo bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Um carro capotou dentro de uma praça, que fica em uma rotatória.
O acidente aconteceu ainda de madrugada, mas pela manhã, o carro, um Toyota Corolla ainda estava no local à espera do guincho. A Polícia Militar informou que o motorista perdeu o controle do veículo na descida da avenida Lacerda de Aguiar e bateu na mureta.
Apesar do susto e do prejuízo, o motorista não sofreu ferimentos graves.