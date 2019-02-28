Carnaval: som alto proibido e shows com limite de horário no Litoral Sul

Dezenas de sons foram apreendidos em Piúma no ano de 2018 Crédito: Divulgação

Piúma, Itapemirim e Quem pretende curtir o Carnaval no Litoral Sul do Espírito Santo deve ficar atento para evitar transtornos. Carros de sons são proibidos na maioria das cidades e os shows devem terminar até uma hora da madrugada, no máximo. Mais de 800 mil pessoas são esperadas em Anchieta Marataízes nos quatro dias de folia. Menores de idade podem permanecer na rua, desde que acompanhados pelos pais ou responsáveis.

Em Anchieta, onde a expectativa de público é de 100 mil pessoas, as bandas se apresentam até 1h e o som alto será proibido. Para garantir o cumprimento da regra, haverá fiscalização por parte da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Em Iriri, como acontece todos os anos, carros serão abordados e os ocupantes serão informados sobre às restrições.

Já em Piúma, de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, serão adotadas as mesmas medidas de 2018 em relação ao som automotivo, que está proibido. Quem insistir pode ter o equipamento apreendido e ainda pagar multa de R$ 1.472,00. 300 mil pessoas devem circular em Piúma durante o carnaval. Os eventos musicais devem terminar à 0h.

PORTARIA

A Justiça publicou uma portaria no ano de 2017 para os municípios de Marataízes e Itapemirim e ela foi mantida para o verão e carnaval. De acordo com a decisão, as festividades promovidas pelas prefeituras devem se encerrar até 1h da madrugada. A expectativa das prefeituras é de um público de 400 mil pessoas nos quatro dias da festa mais popular do país.