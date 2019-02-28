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Carnaval: som alto proibido e shows com limite de horário no Litoral Sul

Em Piúma, quem insistir pode ter o equipamento apreendido e ainda pagar multa de R$ 1.472,00

Publicado em 

28 fev 2019 às 16:00

Publicado em 28 de Fevereiro de 2019 às 16:00

Dezenas de sons foram apreendidos em Piúma no ano de 2018 Crédito: Divulgação
Quem pretende curtir o Carnaval no Litoral Sul do Espírito Santo deve ficar atento para evitar transtornos. Carros de sons são proibidos na maioria das cidades e os shows devem terminar até uma hora da madrugada, no máximo. Mais de 800 mil pessoas são esperadas em Anchieta, Piúma, Itapemirim e Marataízes nos quatro dias de folia. Menores de idade podem permanecer na rua, desde que acompanhados pelos pais ou responsáveis.
Em Anchieta, onde a expectativa de público é de 100 mil pessoas, as bandas se apresentam até 1h e o som alto será proibido. Para garantir o cumprimento da regra, haverá fiscalização por parte da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Em Iriri, como acontece todos os anos, carros serão abordados e os ocupantes serão informados sobre às restrições.
> Carnaval de Guriri terá restrição de horário
Já em Piúma, de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, serão adotadas as mesmas medidas de 2018 em relação ao som automotivo, que está proibido. Quem insistir pode ter o equipamento apreendido e ainda pagar multa de R$ 1.472,00. 300 mil pessoas devem circular em Piúma durante o carnaval. Os eventos musicais devem terminar à 0h.
PORTARIA
A Justiça publicou uma portaria no ano de 2017 para os municípios de Marataízes e Itapemirim e ela foi mantida para o verão e carnaval. De acordo com a decisão, as festividades promovidas pelas prefeituras devem se encerrar até 1h da madrugada. A expectativa das prefeituras é de um público de 400 mil pessoas nos quatro dias da festa mais popular do país.
A portaria ainda determina que as autoridades policiais (Polícias Civil e Militar, Guarda Municipal) além das secretarias de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, devem realizar fiscalização periódica para prevenir e reprimir a pertubação sonora. As pessoas que se sentirem incomodadas devem ligar para os telefones 153 da Guarda Municipal, ou 190 da Polícia Militar.

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