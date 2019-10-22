Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Caminhão de cerveja tomba na BR 262 em Ibatiba e carga é saqueada
Prejuízo

Caminhão de cerveja tomba na BR 262 em Ibatiba e carga é saqueada

As duas pessoas que estavam no caminhão ficaram feridas e foram socorridas para o pronto-socorro do município

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 18:51

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

22 out 2019 às 18:51
Caminhão de cerveja tomba em Ibatiba e carga é saqueada Crédito: Reprodução
Um acidente, nesta terça-feira (22), na BR 262, no Km 177, em Ibatiba, no Sul do Estado, deixou duas pessoas feridas. O caminhão carregado de cerveja tombou às margens da rodovia.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tombamento não causou interdição na pista e estão entrando em contato com a empresa para retirada do veículo e da carga. Os dois homens, que foram socorridos, estão em atendimento no Pronto Socorro de Ibatiba.
Nos vídeos enviados pelo internauta Jefferson Storck, é possível ver várias pessoas saqueando a carga, enquanto as vítimas são socorridas. O saque dos produtos só parou após a chegada da polícia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 262 Ibatiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é morto a tiros durante festa de aniversário em Cariacica
Homem é morto e mulher baleada durante festa de aniversário em Cariacica
Crime aconteceu entre os bairros Santo André e São José, na noite de sábado (25); vítima foi atingida no pescoço após discussão
Mulher é baleada no pescoço após ser chamada por suspeito em Vitória
Imagem de destaque
Frango assado: 6 receitas para um almoço de domingo especial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados