Cães da raça Labrador serão doados no ES

Seis cães da raça labrador de retriever estão disponíveis para doação. Eles são adultos, adestrados, castrados, vermifugados e vacinados e estão no Campus do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) em Alegre, no Caparaó. Mas, para receber um destes animais é preciso morar em um raio de 120 km do campus e se enquadrar em alguns requisitos.

De acordo com a professora Maria Aparecida Zaché, do Centro de Formação de Treinadores e Instrutores de Cães-Guia, Zeca, Ugo, Matheus, Urano, Zumbi e Kiara têm em média dois anos de idade e podem ser doados a pessoas que morem em um raio de 120 km do Campus de Alegre. Eles não se adaptaram ao treinamento para a função de guia, pois o processo é tecnicamente mais rigoroso.

O edital do processo seletivo foi aberto no ano passado, mas decidimos dar maior divulgação a ele e assim alcançar um número maior de pessoas, para conseguir chegar ao tutores adequados aos cães, explicou a professora.

As regras para a doação estão no Edital de Doação de Cães, disponível no site do Ifes de Alegre. Além de condições socioeconômicas para crianção adequada do cão e ser maior de 18 anos, os cães doados serão identificados por meio da "microchipagem". Estes animais são bens públicos. Após a adoção eles continuam sendo monitorados com visitas e relatórios.

Os cães são socializados e foram acompanhados pelo centro de treinamento desde filhotes. Esperamos que quem adote tenha o mesmo zelo e cuidado que temos aqui, apontou a professora, ressaltando que os interessados serão entrevistados, receberão visita da equipe do Centro para verificar se preenchem os requisitos do edital.