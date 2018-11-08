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Espírito Santo

Cachoeiro: vandalismo e furtos na rede elétrica geram prejuízo de R$ 200 mil

A ponte municipal Fernando de Abreu foi um dos alvos mais recentes da ação

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 11:41

Publicado em 

08 nov 2018 às 11:41
Ponte Fernando de Abreu foi alvo de vandalismo pelo menos duas vezes este ano Crédito: Divulgação - Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Atos de vandalismo e furtos de componentes da rede elétrica em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, já causaram prejuízo de R$ 200 mil aos cofres públicos durante este ano. Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) apontou que pelo menos 60 bairros, distritos e localidades foram afetados por esse tipo de crime.
Lâmpadas quebradas, braços e bojos de luz danificados, corte de fios e furtos de cabos elétricos, reatores e interruptores (relê) estão na lista das ocorrências mais comuns.
“É um problema muito sério, que causa danos ao erário, uma vez que a prefeitura tem que repor os materiais furtados e recuperar as instalações avariadas. E além do grande prejuízo financeiro, essa prática torna deficiente a iluminação das vias públicas, aumentando a insegurança, à noite, nos locais afetados”, alerta o secretário de Serviços Urbanos de Cachoeiro, Paulo Miranda.
Um dos casos mais representativos é o da ponte municipal Fernando de Abreu, que liga o Centro ao bairro Independência. Em meados deste ano, os cabos dos postes no local tiveram que ser repostos por conta de furtos. Na última semana, os fios voltaram a ser alvo de furto, o que prejudicou a iluminação.
Para coibir a prática no município, a Semsur já oficiou as forças policiais e toma medidas para proteger os fios e dificultar a ação dos vândalos. O tema também tem sido tratado em reuniões do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), que é composto por representantes de órgãos de segurança e da justiça.
O secretário de Segurança e Trânsito de Cachoeiro, Ruy Guedes, explica que o furto de cabos elétricos é motivado pela possibilidade de venda dos fios de cobre neles presentes. “Nesse caso, além da pessoa que furta, incorrendo no crime de dano ao patrimônio, é preciso identificar e responsabilizar, também, quem compra o material furtado, o receptador. Temos tratado desse assunto no GGIM, para que sejam intensificadas as ações de combate a esses crimes”, afirma Guedes, ressaltando que a receptação é punível com reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Para ajudar a combater as depredações e furtos na rede elétrica, a população pode denunciar os responsáveis e receptadores pelos telefones da Polícia Militar 190 ou do Disque Denúncia 181.
Vandalismo e furtos na rede elétrica geram prejuízo de 200 mil reais em Cachoeiro
 

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