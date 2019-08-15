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Saúde

Cachoeiro de Itapemirim registra 12 mortes por gripe

No ano passado, nenhum óbito por causa da doença foi registrado na cidade. Número disparou em 2019

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 14:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2019 às 14:11
De janeiro a junho deste ano, 12 pessoas morreram em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo, vítima de síndrome respiratória aguda. No ano passado, nenhum óbito foi registrado na cidade por conta da doença. 
Uma gripe comum, se não for tratada, pode apresentar complicações e desenvolver uma síndrome respiratória aguda. Essa foi a causa da morte das 12 pessoas em Cachoeiro. Outras duas pessoas morreram por complicações do vírus influenza A o H1N1 nos primeiros 6 meses do ano.
Ambientes mais fechados e baixa hidratação nesta época do an  podem contribuir para baixar a imunidade das pessoas e contribuir para a contaminação.
O médico Adriano Munhões faz o alerta. “Nós ficamos em locais mais fechados, usamos mais roupa e bebemos menos água. Isso piora o sistema imunológico e ficamos mais pré-dispostos a estas doenças. Ao aparecimento dos primeiros sintomas, a orientação é sempre procurar seu médico, que vai definir qual é a doença e saber tratar”, disse o médico.
Vacinação
Segundo a Prefeitura de Cachoeiro, este ano mais de 57 mil pessoas foram imunizadas contra gripe durante a campanha de vacinação no município.
Não há uma imunização de rotina contra a gripe, somente quando abre a campanha pelo governo federal.
Esse ano o município conseguiu bater a meta de 90% de cobertura vacinal do público-alvo, estabelecida pelo Ministério da Saúde.

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