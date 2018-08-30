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BR-101 será interditada nesta quinta em Iconha

O bloqueio no Km 379,5 ocorre para uma detonação de rocha

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 15:45

Publicado em 

30 ago 2018 às 15:45
A ação faz parte da programação das obras de duplicação Crédito: Marcelo Prest
Motoristas que vão passar por Iconha nesta quinta-feira (30) devem se programar. Às 15 horas a BR-101 ficará totalmente bloqueada no km 379,5, por até uma hora, devido a uma detonação de rocha. A ação, que faz parte da programação das obras de duplicação, foi suspensa na segunda (27) devido a ocorrência de chuva na região.
A Eco 101, concessionária que administra a via, informa que o raio de segurança será de 600 metros. O tráfego será liberado após autorização do blaster, limpeza e verificação da pista pela equipe de segurança. Além disso, é importante lembrar que caso as condições meteorológicas sejam adversas, a data será reprogramada.

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