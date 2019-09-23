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Foz do Rio

Bombeiros encontram corpo de homem que caiu no Rio Itapemirim

Segundo o Corpo de Bombeiros, as informações são de que o homem, ainda não identificado, estaria sentado em um barco, quando caiu no rio e não foi mais visto

Publicado em 

23 set 2019 às 07:44

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 07:44

Corpo de Bombeiros procura por homem que caiu no Rio Itapemirim Crédito: Geizy Gomes
Uma equipe do Corpo de Bombeiros encontrou na manhã desta segunda-feira (23), o copo de um homem caiu no Rio Itapemirim, na tarde deste domingo (22). Tudo aconteceu na Foz do Rio, em Marataízes, no Litoral Sul.
Segundo o Corpo de Bombeiros, as informações são de que o homem, ainda não identificado, estaria sentado em um barco, quando caiu no rio e não foi mais visto.
Testemunhas disseram que a vítima estava com uma garrafa de bebida na mão e usava um boné. Ainda de acordo com o relato, as testemunhas viram os objetos boiando logo após a queda. O dono da embarcação também esteve no local e afirmou que o chinelo que estava no barco era da vítima.
 

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