Bombeiros encontram corpo de homem que caiu no Rio Itapemirim

Uma equipe doencontrou na manhã desta segunda-feira (23), o copo de um homem caiu no, na tarde deste domingo (22). Tudo aconteceu na Foz do Rio, em, no Litoral Sul.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as informações são de que o homem, ainda não identificado, estaria sentado em um barco, quando caiu no rio e não foi mais visto.

Testemunhas disseram que a vítima estava com uma garrafa de bebida na mão e usava um boné. Ainda de acordo com o relato, as testemunhas viram os objetos boiando logo após a queda. O dono da embarcação também esteve no local e afirmou que o chinelo que estava no barco era da vítima.