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Muqui

Bebê é resgatado de casa após aparecer com queimaduras de cigarro no ES

Médico que examinou a criança confirmou as queimaduras

Publicado em 

06 mai 2019 às 14:27

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 14:27

O Conselho Tutelar de Muqui, no Sul do Estado, acompanha o caso de um menino de um ano que apareceu com diversas queimaduras pelo corpo. A denúncia teria sido feita pelo pai, que não convive mais com a mãe da criança.
O menino, que mora com a mãe, foi resgatado de casa pelo Conselho Tutelar na última semana. Ele foi avaliado por um médico que constatou que realmente o bebê sofreu queimaduras de cigarro e ainda que apresentava assaduras e picadas de mosquito.
Como existe uma denúncia de ameaça contra o pai da criança, o Conselho Tutelar, está à procura de um familiar que tenha condições de cuidar do menor. As investigações vão continuar.
Bebê é resgatado de casa após aparecer com queimaduras de cigarro no ES

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