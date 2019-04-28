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Afogamento

Banhista morre afogado em praia de Marataízes

Segundo a Polícia Militar, Vilmar Mendes dos Santos tomava banho na praia da Areia Preta quando se afogou

Publicado em 27 de Abril de 2019 às 22:04

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 abr 2019 às 22:04
Um homem de 40 anos morreu no final da tarde deste sábado (27) vítima de afogamento em Marataízes. O caso aconteceu na praia Areia Preta. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu.
Segundo a Polícia Militar, Vilmar Mendes dos Santos tomava banho na praia da Areia Preta quando se afogou. Ele foi retirado do mar por um guarda-vida que estava no local. Pessoas que estavam na praia acompanharam as tentativas de reanimação.
O banhista foi levado para o Pronto Socorro da Barra de Itapemirim, mas a informação dos militares é de que apesar do socorro, ele chegou sem vida à unidade. Vilmar Mendes dos Santos era morador de Cachoeiro de Itapemirim. O corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro.

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