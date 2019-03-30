Bandidos furtam até trilhos de trem no Sul do Espírito Santo

Polícia investiga roubo de trilhos de trem no Sul do Estado Crédito: Internauta - José Roberto Barbosa

A Polícia Civil investiga o furto de trilhos de trem em Atílio Vivácqua, Mimoso do Sul e em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Os furtos ocorrem há aproximadamente um ano e até o momento nenhum material foi recuperado ou suspeitos presos.

Os furtos em Mimoso do Sul foram descobertos e denunciados pelo comerciante André Mendes, um apaixonado pela linha férrea. “Esse furto já vem acontecendo há mais ou menos um ano, sempre à noite. Segundo moradores, eles andam até caracterizados, como se fossem pessoas da ferrovia trabalhando. Eles chegam em um caminhão e com maçarico, cortam os trilhos e levam embora”, contou.

A linha férrea não está operando, mas André também contou que os funcionários da concessionária fazem a limpeza e reposição dos trilhos furtados. “Eles colocam no lugar, os bandidos esperam um tempo e furtam os trilhos de novo. Eles também alternam entre os locais para fazer a retirada”, disse.