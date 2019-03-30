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Patrimônio

Bandidos furtam até trilhos de trem no Sul do Espírito Santo

Somente em Mimoso do Sul, mais de 1,5 km foi levado pelos bandidos

Publicado em 

30 mar 2019 às 19:44

Publicado em 30 de Março de 2019 às 19:44

Polícia investiga roubo de trilhos de trem no Sul do Estado Crédito: Internauta - José Roberto Barbosa
A Polícia Civil investiga o furto de trilhos de trem em Atílio Vivácqua, Mimoso do Sul e em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Os furtos ocorrem há aproximadamente um ano e até o momento nenhum material foi recuperado ou suspeitos presos.
Os furtos em Mimoso do Sul foram descobertos e denunciados pelo comerciante André Mendes, um apaixonado pela linha férrea. “Esse furto já vem acontecendo há mais ou menos um ano, sempre à noite. Segundo moradores, eles andam até caracterizados, como se fossem pessoas da ferrovia trabalhando. Eles chegam em um caminhão e com maçarico, cortam os trilhos e levam embora”, contou.
A linha férrea não está operando, mas André também contou que os funcionários da concessionária fazem a limpeza e reposição dos trilhos furtados. “Eles colocam no lugar, os bandidos esperam um tempo e furtam os trilhos de novo. Eles também alternam entre os locais para fazer a retirada”, disse.
O delegado Rômulo Carvalho Neto disse que esses roubos acontecem não só em Mimoso do Sul, mas ao longo da malha ferroviária até Cachoeiro de Itapemirim. A Delegacia de Mimoso e a Deic de Cachoeiro investigam o caso.

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