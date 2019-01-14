Bandidos colocam fogo em posto de saúde de Guaçuí

Guaçuí, na Região do Caparaó, na manhã deste domingo (13). Uma das janelas e um portão do local foram arrombados e eletrodomésticos foram levados do local. O caso é investigado pela Polícia Civil e até o momento, ninguém foi preso. Um incêndio criminoso destruiu objetos e móveis do interior de um posto de saúde de, na Região do Caparaó, na manhã deste domingo (13). Uma das janelas e um portão do local foram arrombados e eletrodomésticos foram levados do local. O caso é investigado pela Polícia Civil e até o momento, ninguém foi preso.

Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas durante a manhã. Quatro cômodos da unidade básica de saúde ESF "Antonio de Oliveira", no bairro Balança, foram atingidos. foi acionado para apagar as chamas durante a manhã. Quatro cômodos da unidade básica de saúde ESF "Antonio de Oliveira", no bairro Balança, foram atingidos.

Segundo os militares, a porta principal do posto de saúde estava trancada e os bombeiros somente conseguiram entrar pelo terraço, onde o portão e a janela já estavam arrombados. Uma TV 42 polegadas, um aparelho DVD, um receptor de antena e um CPU de computador foram furtados na ação criminosa.

Como foi constatado o furto e havia sinais de que o incêndio poderia ter sido causado intencionalmente, o local foi isolado e o secretário de saúde orientado a acionar a perícia. Uma bolsa jeans possivelmente de um dos bandidos foi deixada no local.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Márcio Clayton da Silva, o arrombamento ficou constatado e o fogo foi provocado. O secretário também não soube dizer o tamanho do prejuízo material e diz ser incalculável o prejuízo para a comunidade que ficará sem a unidade. "O fogo destruiu quase tudo. Muita coisa foi perdida, como computador, televisão, maca ginecológica, móveis, documentos, muita coisa... é incalculável o prejuízo", afirma o secretário.