Atores conhecem municípios do Caparaó em viagem pelo Brasil

Os atores Bruno Gissoni e Yanna Lavigne estiveram na Região do Caparaó neste domingo (21) e se encantaram com as belezas capixabas. Ao lado da filha Madalena, de dois anos, eles estão em uma viagem pelo Brasil a bordo de uma kombi. A experiência vivida pelos três é divulgada nas redes sociais.

Divino de São Lourenço, e foram até as cachoeiras de Pedra Roxa, já em Ibitirama. O ator ficou encantado com a beleza do lugar e com a gastronomia. Pela manhã, o casal saiu de Patrimônio da Penha, distrito de, e foram até as cachoeiras de Pedra Roxa, já em. O ator ficou encantado com a beleza do lugar e com a gastronomia.

“Chegamos em um vale encantado chamado Patrimônio da Penha. Um vilarejo lindo aos pés do parque nacional. Está um frio gostoso e vamos explorar a região. Hoje pela manhã comemos pão artesanal e manteiga de soja, que nuca tinha comido na vida”, disse o ator em uma de suas postagens.

A família saiu do Rio de Janeiro, onde mora, e iniciou a viagem na última terça-feira (16). Já passou pelo Parque Estadual dos Três Picos, em Nova Friburgo, e pelo Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena, no estado do Rio de Janeiro.