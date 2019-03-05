Asfalto cede e caminhão de lixo cai dentro de buraco em Marataízes Crédito: Internauta Gazeta Online/Jócelys Brito

Um caminhão de coleta de lixo ficou agarrado após o asfalto ceder na Avenida Simão Soares, na Barra do Itapemirim, em Marataízes, no Litoral Sul. O incidente ocorreu na manhã desta terça-feira (5) e ninguém se feriu.

Testemunhas contaram que o acidente ocorreu por volta das 7h, quando o caminhão saía de uma das ruas laterais para acessar a Avenida Principal. Os coletores que estavam na traseira do veículo conseguiram escapar sem ferimentos.

Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal estão na via para orientar os motoristas.

OUTRO LADO

Por meio de nota a prefeitura de Marataízes informou que fez contato com o SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto que abastece Marataízes e Itapemirim e foi informada que a rua cedeu devido a um rompimento da adutora, rede principal de abastecimento de água de Marataízes, por isso formou-se um buraco por baixo do asfalto.