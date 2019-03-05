Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Asfalto cede e caminhão de lixo cai dentro de buraco em Marataízes
Susto

Asfalto cede e caminhão de lixo cai dentro de buraco em Marataízes

Rua cedeu devido ao rompimento de uma adutora. Abastecimento de água ficou comprometido em algumas regiões

Publicado em 05 de Março de 2019 às 13:56

Publicado em 

05 mar 2019 às 13:56
Asfalto cede e caminhão de lixo cai dentro de buraco em Marataízes Crédito: Internauta Gazeta Online/Jócelys Brito
Um caminhão de coleta de lixo ficou agarrado após o asfalto ceder na Avenida Simão Soares, na Barra do Itapemirim, em Marataízes, no Litoral Sul. O incidente ocorreu na manhã desta terça-feira (5) e ninguém se feriu.
Testemunhas contaram que o acidente ocorreu por volta das 7h, quando o caminhão saía de uma das ruas laterais para acessar a Avenida Principal. Os coletores que estavam na traseira do veículo conseguiram escapar sem ferimentos.
Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal estão na via para orientar os motoristas.
OUTRO LADO
Por meio de nota a prefeitura de Marataízes informou que fez contato com o SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto que abastece Marataízes e Itapemirim e foi informada que a rua cedeu devido a um rompimento da adutora, rede principal de abastecimento de água de Marataízes, por isso formou-se um buraco por baixo do asfalto.
E ainda que o SAAE aguarda a empresa responsável pelo caminhão tomar as providências para a sua retirada para que possam iniciar os reparos no local. A Prefeitura enviou servidores das secretarias de obras e serviços urbanos para auxiliar nos trabalhos. O SAAE informou que alguns locais estão sem água,  e o abastecimento será retomado assim que o serviço for finalizado. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Marataízes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados