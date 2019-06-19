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Mobilidade

Aposentado cria guincho para ajudar cadeirante em Anchieta

Equipamento permite que cadeirante seja içado da cama e levado para outros ambientes da casa

Publicado em 18 de Junho de 2019 às 21:12

Publicado em 

18 jun 2019 às 21:12
A família de um cadeirante da localidade de Jabaquara, em Anchieta, Litoral Sul do Estado, ganhou uma ajuda extra na última semana. Um aposentado, de 78 anos, construiu gratuitamente uma espécie de munck para Márcio Antônio Lara. A necessidade surgiu depois que a mãe do deficiente físico começou a ter dificuldades nos cuidados diários.
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O aparelho fica no quarto de Márcio Antônio Lara. O equipamento é elétrico e permite que o cadeirante seja içado e colocado na cadeira de rodas ou levado a outro cômodo da casa. O amigo Admilson Silva Ferres fez um vídeo mostrando Márcio sendo levantado.
Parece simples, mas a mãe de Márcio, aos 78 anos, tinha dificuldades de fazer a tarefa por problemas na coluna. “A mãe tinha muita dificuldade de acesso, dar banho, pegar no colo para colocar na cama. A mãe não estava aguentando mais pegar esse peso todo, então um senhor da comunidade conhecido como seu Jayme Ramos fez esse lindo trabalho para que a mãe dele não sofresse mais”, conta o amigo e vizinho Admilson Silva Ferres.
Solidariedade
Para o inventor, Jayme Ramos, ajudar as pessoas é sinônimo de felicidade. "A mãe é uma pessoa de 80 anos e não tem mais força para levantar ele, que é pesado, então, inventamos aquele guincho. Acho que me sinto mais feliz do que ele. Quando faço uma coisa para a pessoa que fica satisfeita fico mais feliz do que a pessoa", conta o aposentado.
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Márcio Antônio Lara sofreu paralisia infantil quando tinha um ano. Ele conta que deu todo o material e o aposentado e amigo Jayme Ramos construiu o suporte. “Eu comprei o material e ele fez. Ficou pronto tem uns quinze dias. Ele é tipo um professor pardal e ajuda as pessoas. Esse munck foi uma mão na roda”, conta o cadeirante.
E, não é a primeira vez que o aposentado ajuda Márcio. Ele já adaptou e fez uma cadeira de rodas motorizada para o cadeirante. O veículo é o meio de locomoção para ele chegar aos locais no interior. “Ele também fez um elevador para outro cadeirante sair de casa. Que ele sirva de exemplo para outras pessoas copiarem sua ideia e ajudar mais gente”, revela Márcio.
Também em Anchieta, o aposentado ajudou outra pessoa. Em 2015, ele fez uma espécie de elevador para Antônio, que sofreu acidente de moto e quebrou duas vértebras. Como mora no segundo andar de um imóvel a saída de casa era complicada. “Gratidão. Se for falar o que fez por mim, nem minha família fez”, disse Márcio Antônio emocionado.
Jayme Ramos inventa cadeira motorizada e elevador para deficientes físicos Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
O inventor revela a inspiração para ajudar tantas pessoas. "É força de vontade, você tendo vontade, acreditando em você, não precisa de estudo, você vê algo, copia, melhora", revela o aposentado Jayme Ramos.

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