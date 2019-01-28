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Chuva

Após calorão, chove granizo em Castelo

Apesar da ocorrência, a Defesa Civil não recebeu registros de estragos na cidade
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 jan 2019 às 20:56

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 20:56

O dia quente deu lugar à chuva de granizo na tarde desta segunda-feira (28) em Castelo, no Sul do Estado. O tempo virou, ventou forte e choveu até granizo. Segundo a Defesa Civil do município, nenhum problema foi registrado na cidade.
Eram quase 15h30 quando internautas começaram a registrar o mau tempo no município. Nas imagens, é possível até ouvir o barulho das pedrinhas caindo nas ruas.
A cena também chamou a atenção do morador Raphael de Azevedo. “São muitos granizos, são pequenos. Há muitos anos que não víamos granizo aqui na cidade de Castelo”, comentou ele.
O granizo se forma quando a nuvem atinge uma temperatura muito baixa e as gotículas de água dentro dela viram gelo.

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