Após calorão, chove granizo em Castelo

Castelo, no Sul do Estado. O tempo virou, ventou forte e choveu até granizo. Segundo a Defesa Civil do município, nenhum problema foi registrado na cidade. O dia quente deu lugar à chuva de granizo na tarde desta segunda-feira (28) em, no Sul do Estado. O tempo virou, ventou forte e choveu até granizo. Segundo ado município, nenhum problema foi registrado na cidade.

Eram quase 15h30 quando internautas começaram a registrar o mau tempo no município. Nas imagens, é possível até ouvir o barulho das pedrinhas caindo nas ruas.

A cena também chamou a atenção do morador Raphael de Azevedo. “São muitos granizos, são pequenos. Há muitos anos que não víamos granizo aqui na cidade de Castelo”, comentou ele.