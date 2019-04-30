Amigos de pescador que desapareceu no Rio de Janeiro chegam ao ES

A embarcação será periciada Crédito: Internauta Gazeta Online

Os cinco tripulantes da embarcação “Veremos XII” chegaram na tarde desta segunda-feira (29) em Itaipava, Itapemirim , no Litoral Sul. Um dos tripulantes, Edvandro Bueno Dutra, de 42 anos, caiu do barco na última quarta-feira (24) e não foi localizado até o momento. Todos estão muito abalados.

O filho da proprietária do barco, Leomar Layber Marcarini, contou que eles chegaram por volta das 13h. “Eles estão bem abatidos. Eles contaram que começaram a navegar por volta das 3h e estavam revezando para fazer a vigilância de uma em uma hora. Edvandro começou o turno dele às 5h, mas quando deu 6h30 o tripulante que renderia ele acordou e eles não o encontraram mais”, contou.

Leomar ainda disse que os tripulantes foram na delegacia para fazer a comunicação da ocorrência. “Agora aguardamos a perícia que deve ser feita no barco”, disse.

Ainda não há previsão de quando a tripulação deve voltar para pescar. “Não temos pressa de voltar. Eles estão muito abalados. Vamos ficar parados até eles terem condições de voltar. Eles se conhecem desde pequenos, quando tinham 11 anos”, lamentou.

O tripulante Edvandro, mais conhecido como Vandinho, é do interior de Itapemirim. Ele estava há uma semana em alto-mar e retornaria somente no fim de semana. Edvandro é pescador há mais de 20 anos.

BUSCAS

Por meio de nota, a Marinha do Brasil (MB) informou que continuam as buscas pelo tripulante da embarcação "VEREMOS XII". E que assim que recebeu a informação, a Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio (DelCFrio), imediatamente, acionou o Serviço de Busca e Salvamento (SAR) da MB. Buscas foram feitas com o Navio-Patrulha Macaé, uma Aeronave SH-16, uma embarcação de médio porte da Marinha além de duas viaturas percorrendo as praias de Arraial do Cabo (RJ) e Búzios (RJ), por terra.

O Salvamar Sudeste, estrutura orgânica responsável por Operações de Busca e Salvamento no mar, emitiu Aviso aos Navegantes, com o objetivo de alertar todas as embarcações que estejam navegando em áreas próximas para que possam apoiar as buscas, assim como divulgou o fato nas rádios costeiras Itaipava Rádio e Atalaia Rádio para dar ampla divulgação na região. Além disso, disponibilizou militares para prestar todo o apoio à família do tripulante desaparecido.