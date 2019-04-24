Ambulância pega fogo em Ibatiba

Uma ambulância da prefeitura de, Região do Caparaó, pegou fogo na tarde desta terça-feira (23). Segundo o município, o veículo estava em manutenção e passava por um teste quando começou o incêndio.

O veículo passava por um teste de circuito, quando as chamas começaram. Por meio da assessoria de imprensa, a prefeitura disse ainda que as medidas para apuração do ocorrido estão sendo tomadas, inclusive, já tendo sido acionado o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar para as devidas perícias.