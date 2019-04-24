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Fogo

Ambulância pega fogo em Ibatiba

O veículo estava em manutenção e passava por um teste de circuito

Publicado em 23 de Abril de 2019 às 22:56

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 abr 2019 às 22:56
Uma ambulância da prefeitura de Ibatiba, Região do Caparaó, pegou fogo na tarde desta terça-feira (23). Segundo o município, o veículo estava em manutenção e passava por um teste quando começou o incêndio. 
O veículo passava por um teste de circuito, quando as chamas começaram. Por meio da assessoria de imprensa, a prefeitura disse ainda que as medidas para apuração do ocorrido estão sendo tomadas, inclusive, já tendo sido acionado o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar para as devidas perícias.

O município reforçou ainda que é prematuro fazer qualquer suposição sobre as causas do incêndio e que aguarda o resultado das perícias para outras providências necessárias.

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