Acidente interdita rodovia em Afonso Cláudio

Um acidente com um caminhão baú deixou a ES 165, no interior de, na Região Serrana, interditada na manhã desta terça-feira (02). Duas pessoas que estavam no veículo ficaram feridas.

A batida foi na rodovia que liga a BR 262 à cidade de Afonso Cláudio, na altura da Serra do Guandu. Segundo ao motorista teria perdido o freio e acabou batendo em um barranco da via, o que fechou a pista.

O veículo estava carregado com telões para um evento que irá acontecer no município. Uma equipe do Samu realizou o resgate do motorista e ajudante para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante com lesões leves. O trânsito ficou lento no trecho, mas foi liberado ainda pela manhã.