Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Acidente interdita rodovia em Afonso Cláudio

Veículo estava carregado com telões para um evento que irá acontecer no município

Publicado em 

02 jul 2019 às 18:37

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 18:37

Um acidente com um caminhão baú deixou a ES 165, no interior de Afonso Cláudio, na Região Serrana, interditada na manhã desta terça-feira (02). Duas pessoas que estavam no veículo ficaram feridas.
A batida foi na rodovia que liga a BR 262 à cidade de Afonso Cláudio, na altura da Serra do Guandu. Segundo a Polícia Militar o motorista teria perdido o freio e acabou batendo em um barranco da via, o que fechou a pista.
> Incêndio assusta moradores de Alegre
O veículo estava carregado com telões para um evento que irá acontecer no município. Uma equipe do Samu realizou o resgate do motorista e ajudante para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante com lesões leves. O trânsito ficou lento no trecho, mas foi liberado ainda pela manhã.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Afonso Cláudio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra
Imagem de destaque
Vila Velha abre seleção para médicos com salários de até R$ 14 mil
Imagem de destaque
5 séries viciantes para maratonar em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados