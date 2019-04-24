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Rodovia ES-481

Acidente entre dois veículos deixa feridos na Região do Caparaó

Apenas uma pessoa permanece internada

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 16:22

Publicado em 

24 abr 2019 às 16:22
quatro feridos após acidente Crédito: Alan Gonçalves
Pelo menos três pessoas ficaram feridas após um acidente entre dois veículos na noite desta terça-feira (23) na Rodovia ES-481, na Região do Caparaó. Entre as vítimas está uma criança, que teve ferimentos leves. Apenas um homem de 27 anos permanece internado.
A rodovia onde ocorreu o acidente liga os municípios de Bom Jesus do Norte e São José do Calçado. Um dos motoristas contou que seguia sentido Bom Jesus do Norte e ao chegar na localidade do Limoeiro quando ocorreu uma batida com uma caminhonete S-10 e capotou na pista.
Uma ambulância do Pronto Atendimento de Bom Jesus do Norte e uma viatura da Polícia Militar de São José do Calçado foram acionadas para o local do acidente para prestar os primeiros socorros às vítimas. Uma criança que estava no veículo tombado e o pai foram socorridos pela PM.
Já na caminhonete, estava o motorista e uma mulher que foi socorrida por motoristas que passavam no local. Os outros feridos foram socorridos por uma ambulância para o Hospital Estadual São José do Calçado. Apenas uma das vítimas, um homem de 27 anos permanece internado.

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