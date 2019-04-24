Acidente entre dois veículos deixa feridos na Região do Caparaó

quatro feridos após acidente Crédito: Alan Gonçalves

Pelo menos três pessoas ficaram feridas após um acidente entre dois veículos na noite desta terça-feira (23) na Rodovia ES-481, na Região do Caparaó. Entre as vítimas está uma criança, que teve ferimentos leves. Apenas um homem de 27 anos permanece internado.

A rodovia onde ocorreu o acidente liga os municípios de Bom Jesus do Norte e São José do Calçado. Um dos motoristas contou que seguia sentido Bom Jesus do Norte e ao chegar na localidade do Limoeiro quando ocorreu uma batida com uma caminhonete S-10 e capotou na pista.

Uma ambulância do Pronto Atendimento de Bom Jesus do Norte e uma viatura da Polícia Militar de São José do Calçado foram acionadas para o local do acidente para prestar os primeiros socorros às vítimas. Uma criança que estava no veículo tombado e o pai foram socorridos pela PM.