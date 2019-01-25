Acidente em Mimoso do Sul deixa quatro pessoas feridas

Um acidente de automóvel deixou quatro pessoas feridas em Mimoso do Sul, no Sul do Estado, na tarde desta sexta-feira (25). O carro em que as vítimas estavam, um Fiat Uno, capotou às margens da Rodovia Rubens Rangel, que liga o município à BR 101.
Segundo a Polícia Militar, a batida aconteceu no início da tarde, na ES 391. Das quatro pessoas que estavam no carro, duas são mulheres e seriam da mesma família. Elas foram socorridas em estado grave para o Hospital Apóstolo Pedro, no município, e encaminhadas à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
Os outros dois ocupantes do veículo ficaram apenas com escoriações. As causas do acidente são apuradas. Os nomes das vítimas e o estado de saúde ainda não foram informados.