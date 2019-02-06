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Acidente

Acidente em Itapemirim deixa duas pessoas feridas

Acidente aconteceu na ES 490, rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Marataízes
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 fev 2019 às 20:58

Publicado em 06 de Fevereiro de 2019 às 20:58

Um homem e uma mulher ficaram feridos no início da noite desta terça-feira (05) em Itapemirim, Litoral Sul, após capotarem de carro. O acidente aconteceu na região da Matinha, na ES 490, rodovia que liga os municípios de Cachoeiro de Itapemirim a Marataízes.
Segundo registro da Polícia Militar, o capotamento com a caminhonete Toyota Hilux, aconteceu na região que compreende a zona rural de Itapemirim. As causas do acidente não foram informadas. O internauta Marcos Alves, que registrou o local após a batida, conta que chovia no momento. 
As vítimas sofreram escoriações e foram socorridas por populares a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A unidade não informou se as vítimas continuam internadas.

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