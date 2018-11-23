Acidente com ônibus de estudantes deixa feridos em Alegre

Um acidente com um ônibus de estudantes matou duas pessoas e deixou vários feridos no início da noite desta quinta-feira (22) na Serra de Anutiba, interior de Alegre, região do Caparaó. Tereza Fasta da Silva Neta, 20 anos, morreu no local do acidente e Joilma Couto Cazzador, 40 anos, faleceu a caminho do hospital. Ao total, 28 pessoas estavam no veículo, de acordo com a Polícia Militar, mas o número de feridos ainda não foi divulgado.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o número de feridos não foi contabilizado porque os resgates foram feitos por ambulâncias do município e populares, além da corporação. Na noite desta quinta-feira (22), uma segunda vítima morreu a caminho do hospital em Muniz Freire.
O acidente aconteceu na ES 181, que liga Muniz Freire a Alegre, em direção à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre (Fafia), campus de Alegre da Universidade Federal do Espírito Santo e Instituto Federal do ES (Ifes).
DINÂMICA
Segundo populares, o motorista teria perdido o controle em uma curva e, para não cair em uma ribanceira, manobrou para tentar voltar para a pista. O coletivo tombou e deslizou por alguns metros antes de parar.
MOBILIZAÇÃO NA CIDADE
Segundo o secretário de Saúde de Muniz Freire, Haysten Soares, foram mobilizadas ambulâncias da cidade e de municípios vizinhos.
Muitas vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros, foram socorridas por motoristas que passavam pelo local.
A diretora da Fafia, Vera Vailan, lamentou o ocorrido e diz que muitos alunos da unidade utilizam esse tipo de transporte para chegarem à faculdade. Estamos muito tristes com o que aconteceu. Muitos alunos nossos vêm nesses ônibus, comentou.
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MUITOS ALUNOS NÃO EMBARCARAM NESTA QUINTA
Quatro carros do Corpo de Bombeiros, em Guaçuí, foram deslocados para o local. A estudante de psicologia da Fafia, Letícia Rodrigues, contou que mora em Muniz Freire e viaja no ônibus diariamente. Não fui hoje, pois como estou me formando, tenho apenas alguns dias de aula na semana. Assim como eu, muitos não foram pois se formam este ano. Ainda não sei quem estava no ônibus, como as vítimas estão, contou a estudante.
Ao saber do acidente, a estudante foi até o local do acidente para saber mais informações.
DOAÇÃO DE SANGUE
Acionada na noite desta quinta-feira (22), a Ufes comentou o caso e reforçou a importância da doação de sangue para as vítimas. Confira a nota na íntegra:
A Administração Central da Ufes informa que está acompanhando as informações sobre o acidente com o ônibus que trazia estudantes universitários de Muniz Freire para Alegre, e que tombou perto de Anutiba, no Sul do estado. As informações ainda são preliminares, mas a Administração Central e as direções dos dois Centros de Ensino da Ufes localizados em Alegre estão envidando todos os esforços no sentido de apoiar os discentes envolvidos no acidente. O atendimento à ocorrência está sendo realizado pelas autoridades competentes e os feridos foram encaminhados para hospitais da região. Representantes do campus de Alegre entraram em contato com a prefeitura de Muniz Freire, colocando a Universidade à disposição para ajudar nas providências necessárias. Nesse momento, a Administração Central reforça a importância da doação de sangue, que pode ser feita em qualquer Hemocentro do estado, em nome das vítimas do acidente. A Administração Central lamenta o ocorrido e se solidariza com os estudantes da Ufes e da Fafia, bem como com as famílias das vítimas.
PNEU CARECA E GAMBIARRAS
A reportagem da TV Gazeta Sul registrou a situação de um dos pneus do ônibus, totalmente careca. Também há amarrações nas peças do veículo.
De acordo com a PM, o veículo estava com o licenciamento vencido e o motorista não tinha autorização para fazer transporte escolar.
O Gazeta Online tenta contato com a responsável pelo ônibus, mas as ligações só caem na caixa postal.
LUTO NA CIDADE
A prefeitura da cidade decretou luto pelas mortes na tragédia da ES 181. Veja nota na íntegra:
A Prefeitura Municipal de Alegre, por meio da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, se coloca à inteira disposição dos estudantes e seus familiares envolvidos na tragédia que ocorreu no fim da tarde desta quinta-feira na ES 181, entre Muniz Freire e Anutiba.
O município decreta luto oficial em favor da vítima que faleceu neste terrível acidente e manifesta profundo pesar diante desta fatalidade. Equipes da Prefeitura de Alegre e da FAFIA, colaboram com os profissionais que atuam no resgate das vítimas e prestam apoio a seus familiares.