Acidente com morte na BR 482 em Alegre

Uma equipe dos bombeiros compareceu ao local para prestar socorros às vítimas e retirou Max Esperidião Thiebaut, que dirigia o caminhão, das ferragens. Das três pessoas feridas, que estavam no carro, uma idosa teve que fazer uma cirurgia no abdômen. Ela permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.