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Acidente

Acidente com morte na BR 482 em Alegre

Max Esperidião Thiebaut, de 55 anos, que dirigia um caminhão, morreu preso às ferragens; três pessoas ficaram feridas

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 19:32

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 abr 2019 às 19:32
Um motorista de 55 anos morreu e três pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro e um caminhão na tarde do último domingo (7), no trevo de Muniz Freire, próximo ao campus da Universidade Federal do Espírito Santo, em Alegre. Max Esperidião Thiebaut, que dirigia o caminhão, ficou preso às ferragens e morreu no local.
Segundo a Polícia Militar, a batida ocorreu entre um Volkswagen Golf e um caminhão Kia Bongo, na BR 482, por volta das 12h40. As causas da batida não foram informadas.
Uma equipe dos bombeiros compareceu ao local para prestar socorros às vítimas e retirou Max Esperidião Thiebaut, que dirigia o caminhão, das ferragens. Das três pessoas feridas, que estavam no carro, uma idosa teve que fazer uma cirurgia no abdômen. Ela permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
As demais vítimas sofreram escoriações e foram levadas para o hospital de Alegre. O corpo do motorista foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
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