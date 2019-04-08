Acidente com morte em Marataízes

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente na madrugada de domingo (07) em Marataízes, Litoral Sul do Estado. O caminhão em que estavam capotou em uma curva na região da Lagoa do Siri.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão capotou na rodovia ES 060, que liga Marataízes a Presidente Kennedy, por volta das 4h. O impacto foi tão forte que as vítimas ficaram presas às ferragens.
Uma das pessoas, que não teve a identidade revelada, não resistiu e acabou morrendo. As outras duas vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros ao hospital de Itapemirim.