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Acidente

Acidente com morte em Marataízes

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 20:05

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 abr 2019 às 20:05
Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente na madrugada de domingo (07) em Marataízes, Litoral Sul do Estado. O caminhão em que estavam capotou em uma curva na região da Lagoa do Siri.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão capotou na rodovia ES 060, que liga Marataízes a Presidente Kennedy, por volta das 4h. O impacto foi tão forte que as vítimas ficaram presas às ferragens.
Uma das pessoas, que não teve a identidade revelada, não resistiu e acabou morrendo. As outras duas vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros ao hospital de Itapemirim.

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