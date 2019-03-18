Acidente com morte em Ibatiba

Um motociclista, de 36 anos, morreu após ser atingido por um caminhão na tarde na tarde desta segunda-feira (18) no interior de, Região do Caparaó. A vítima entrou em um cruzamento, foi atingida e chegou a ser arrastada pelo veículo.

A batida aconteceu por volta das 14h próximo à localidade de Córrego Santa Marta, em uma estrada de chão, a 6 quilômetros da sede. O piloto da moto, Alexander Santos da Cruz, teria cruzado a pista, na frente do caminhão, que seguia na principal. O caminhoneiro tentou frear, mas não conseguiu impedir a batida.