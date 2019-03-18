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Acidente

Acidente com morte em Ibatiba

Motociclista chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 mar 2019 às 20:33

Publicado em 18 de Março de 2019 às 20:33

Um motociclista, de 36 anos, morreu após ser atingido por um caminhão na tarde na tarde desta segunda-feira (18) no interior de Ibatiba, Região do Caparaó. A vítima entrou em um cruzamento, foi atingida e chegou a ser arrastada pelo veículo.
Acidente aconteceu no interior de Ibatiba Crédito: Internauta
 
A batida aconteceu por volta das 14h próximo à localidade de Córrego Santa Marta, em uma estrada de chão, a 6 quilômetros da sede. O piloto da moto, Alexander Santos da Cruz, teria cruzado a pista, na frente do caminhão, que seguia na principal. O caminhoneiro tentou frear, mas não conseguiu impedir a batida.
O motociclista, segundo a polícia, chegou a ser socorrido por populares para o Pronto Atendimento do município, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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