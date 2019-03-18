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Acidente

Acidente com caminhão deixa dois feridos em Cachoeiro

Toras de eucalipto ficaram espalhadas em pista

Publicado em 18 de Março de 2019 às 19:21

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 mar 2019 às 19:21
Um caminhão carregado de toras de eucalipto bateu às margens da rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, Região Sul do Estado, na manhã desta segunda-feira (18). O motorista e o carona ficaram feridos. Toda a carga, de madeira, ficou espalhada em parte da pista.
Segundo a Polícia Militar, a batida aconteceu após o ponto conhecido por Mirante, por volta das 9h20. O motorista descia a ES 164, quando perdeu o controle e bateu em um pasto.
Os feridos foram socorridos por ambulância para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A carga foi retirada da pista no início da tarde. O trecho 

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