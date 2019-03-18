Acidente com caminhão deixa dois feridos em Cachoeiro

Um caminhão carregado de toras de eucalipto bateu às margens da rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, Região Sul do Estado, na manhã desta segunda-feira (18). O motorista e o carona ficaram feridos. Toda a carga, de madeira, ficou espalhada em parte da pista.
Segundo a Polícia Militar, a batida aconteceu após o ponto conhecido por Mirante, por volta das 9h20. O motorista descia a ES 164, quando perdeu o controle e bateu em um pasto.
Os feridos foram socorridos por ambulância para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A carga foi retirada da pista no início da tarde. O trecho