VC Challenge: jovens do ES podem ir com tudo pago ao Web Summit Rio

Capixabas venceram edição de 2021 e conheceram a B3, em São Paulo. Crédito: Acervo KPTL

Aprender na prática como funciona o mercado de venture capital (capital de risco), transformar ideias em projetos e ainda explorar o mundo da inovação. Essas são algumas das propostas do VC Challenge, maior competição de capital de risco e startups no Brasil, que chega à 7ª edição a partir desta quinta-feira (19). Organizada pela KPTL, uma das maiores gestoras de capital de risco de São Paulo, a competição está com inscrições abertas.

Pelo terceiro ano consecutivo, o VC Challenge recebe o apoio da Rede Gazeta, tendo como foco estudantes de ensino médio e superior de todas as áreas, além de jovens profissionais do próprio mercado que tenham interesse em explorar o ecossistema de venture capital.

Desde sua criação, a competição já reuniu mais de 7 mil participantes. Somente em 2023, mais de 1,4 mil estudantes de 400 instituições de ensino participaram, representando 26 Estados brasileiros, além de mais de 130 alunos do ensino médio. Na edição de 2022, um grupo de estudantes capixabas, da Fucape Business School, trouxe para o Estado o título nacional do desafio.

Renato Ramalho, CEO da KPTL, conta que a cada edição é possível perceber um aumento no engajamento de jovens que buscam protagonismo e conhecimento nesse ambiente. “O VC Challenge é uma oportunidade única para os estudantes terem contato direto com o ecossistema de Venture Capital, vivenciando desafios reais tanto como investidores quanto como empreendedores”, afirma.

Saiba mais sobre o desafio:

Neste ano o desafio tem como foco quatro verticais sendo elas a mineração, clima e floresta, telecomunicações e construção. O diretor de Inovação e Novos Negócios da Rede Gazeta, Dudu Lindenberg, destaca a importância de promover um ambiente como esse - de estímulo à busca de novas soluções - para jovens em estágio inicial no mercado.

“Nosso papel é conectar os estudantes do Espírito Santo a esta iniciativa, promovendo um encontro entre teoria e a prática. Este é um desafio que tende a trazer não apenas conhecimento para os estudantes, mas também projeção para eles diante dos investidores e empregadores”, explica.

E aí? Quer saber mais?

Mas afinal, como vai acontecer o VC Challenge? A competição será dividida em quatro fases, cada uma oferecendo desafios práticos que simulam o ambiente de trabalho de investidores e empreendedores. Durante esse tempo, os participantes trabalharão na análise de startups, na elaboração de pitches e na definição de estratégias de investimento.

A competição terá início no dia 5 de outubro, e contará com atividades online que se estenderão até o dia 9 de novembro, quando acontece a grande final.

Os vencedores das quatro verticais serão convidados para a final presencial em São Paulo. Além disso, o grupo vencedor geral levará para casa estágios de verão e, também, uma viagem para o Web Summit Rio 2025, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo, com tudo pago.

Serviço:

As inscrições para participar do desafio são gratuitas e podem ser feitas até o dia 4 de outubro, pelo site oficial do VC Challenge 2024. Para se inscrever clique aqui