Você consegue identificar as siglas dos 35 partidos políticos?

O que muda do PCB para o PCdoB? O PSD tem ideologia semelhante ao SD? E, afinal, o que quer dizer PMDB? Durante o horário eleitoral gratuito somos bombardeados com uma infinidade de siglas, que muitas vezes confundem nossas cabeças.

O Brasil conta com 35 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), além de algumas dezenas de outros partidos na fila de registros. O volume alto de agremiações, para alguns um número até excessivo, foi um dos pontos de análise da Reforma Política debatida no Congresso Nacional. Mas você saberia detalhar o significado de cada uma das siglas? Fizemos um quiz para testar estes conhecimentos. Mas cuidado, há algumas pegadinhas entre as opções.