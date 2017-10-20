Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Quiz

Você consegue identificar as siglas dos 35 partidos políticos?

Durante o horário eleitoral gratuito somos bombardeados com uma infinidade de siglas, que muitas vezes confundem nossas cabeças

Publicado em 20 de Outubro de 2017 às 12:41

Publicado em 

20 out 2017 às 12:41
Crédito: Divulgação
O que muda do PCB para o PCdoB? O PSD tem ideologia semelhante ao SD? E, afinal, o que quer dizer PMDB? Durante o horário eleitoral gratuito somos bombardeados com uma infinidade de siglas, que muitas vezes confundem nossas cabeças.
O Brasil conta com 35 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), além de algumas dezenas de outros partidos na fila de registros. O volume alto de agremiações, para alguns um número até excessivo, foi um dos pontos de análise da Reforma Política debatida no Congresso Nacional. Mas você saberia detalhar o significado de cada uma das siglas? Fizemos um quiz para testar estes conhecimentos. Mas cuidado, há algumas pegadinhas entre as opções.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

eleições 2018
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados