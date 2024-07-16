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Estudo nacional

Vitória é a única capital com nota ótima em ranking de transparência

Outras 33 cidades do Espírito Santo também receberam a maior classificação. Confira as notas dos municípios capixabas e das outras capitais brasileiras
Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

16 jul 2024 às 16:26

Publicado em 16 de Julho de 2024 às 16:26

Imagens aéreas do Centro de Vitória
Imagens aéreas do Centro de Vitória Crédito: Luciney Araújo
Vitória foi a única capital brasileira a ter nota "ótima" no ranking que avalia o Índice de Transparência e Governança (ITGP) das sedes dos Estados.
O município capixaba alcançou 98,6 de 100 pontos dentro do estudo, realizado pela Transparência Internacional e divulgado nesta terça-feira (16). É avaliado quão claro são os dados e despesas governamentais em cada município, principalmente nos anos eleitorais.
O ITGP analisa marcos legais; plataformas; administrativo e governança; obras públicas; transparência financeira e orçamentária; comunicação, engajamento e participação. O relatório evidenciou a regulamentação da lei anticorrupção no Estado, a normativa municipal que oferece proteção aos denunciantes e o portal de divulgação de dados sobre obras públicas.
No estudo, Vitória só recebeu pontuação menor que 100 em obras públicas (95,45) e comunicação (96,15).
O cenário brasileiro foi analisado em 25 capitais, ficando de fora a cidade de Porto Alegre (RS), devido à inundação, e o Distrito Federal. Cinco capitais foram classificadas como "bom", 12 receberam a classificação "regular" e cinco foram consideradas "ruim". Com isso, três em cada quatro capitais do Brasil têm a transparência avaliada entre média e baixa.

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Ranking capixaba

Feita em parceria com a Transparência Capixaba, a pesquisa analisou ainda os outros 77 municípios do Espírito Santo, e a avaliação geral concluiu que o ES tem um bom panorama de transparência e governança pública na maioria das cidades. De todo Estado, 33 municípios receberam a classificação “ótimo”, 16 classificados como “bom” e 23 como “regulares”. Seis prefeituras ainda foram classificadas com nível “ruim”.
O ITPG revelou que o principal desafio das prefeituras tem sido a categoria 'obras públicas', que avalia planejamento, execução e monitoramento dessas construções. Cinco municípios obtiveram nota zero nessa dimensão. Entretanto, nove alcançaram a nota máxima nesse quesito.

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