Vídeo: vereadora Rosinha, de Linhares, admite que praticava rachid

Rosinha Guerreira é vereadora do PSDC Crédito: Facebook de Rosinha Guerreira

Linhares Rosa Ivânia Euzébio dos Santos (admitiu a promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado ( A vereadora deRosa Ivânia Euzébio dos Santos ( PSDC ), conhecida como Rosinha Guerreira a promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado ( Gaeco ) que praticou rachid – que é a apropriação, pelo parlamentar, de parte dos salários dos servidores que atuam no próprio gabinete. Rosinha contou que recebia os valores em espécie.

vereadora foi ouvida pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal e acabou presa preventivamente no Centro Prisional Feminino de Colatina. O vídeo do depoimento foi obtido com exclusividade pela TV Gazeta Norte. Gravado no dia 26 de fevereiro do ano passado, o depoimento que compõe a investigação do Ministério Público Estadual (MPES) durou cerca de 15 minutos. Na mesma data, apreventivamente no Centro Prisional Feminino de Colatina. O vídeo do depoimento foi obtido com exclusividade pela

juíza determinou a soltura de Rosinha. Em janeiro deste ano, outra decisão, tomada por um desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), suspendeu o afastamento cautelar da Câmara de Linhares e ela pôde voltar à Casa Legislativa. O caso ainda segue tramitando na Justiça. Quatro dias depois, uma. Em janeiro deste ano, outra decisão, tomada por um desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), suspendeu o afastamento cautelar da Câmara de Linhares e. O caso ainda segue tramitando na Justiça.

CONFISSÃO

Em um dos primeiros questionamentos, Rosinha admite que é verídica a informação de que parte dos salários dos servidores eram repassados a ela. No entanto, ela preferiu não citar quantos, nem quais funcionários participavam da ação. Ao todo, o gabinete da vereadora contava com 12 profissionais, todos comissionados.

FUNCIONAMENTO

Depois, o Gaeco pede explicações sobre como funcionava o esquema ilegal. “Eu nunca abordei ninguém. Eu sempre mexi com muita gente e falava para eles (servidores) que assim (repassando parte dos salários) poderíamos ajudar mais gente”, disse Rosinha.

DESTINAÇÃO

era utilizado para ajudar pessoas da comunidade. “Tenho muito convívio com todo mundo. Quando vinham me pedir ajuda, eu sabia quem precisava, tirava esse dinheiro e ajudava. Não sei mensurar quantas ajudei e prefiro não citar nomes”, explicou. Em vários momentos do depoimento, a vereadora afirmou que o dinheiro. “Tenho muito convívio com todo mundo. Quando vinham me pedir ajuda, eu sabia quem precisava, tirava esse dinheiro e ajudava. Não sei mensurar quantas ajudei e prefiro não citar nomes”, explicou.

MÃE DA VEREADORA

Entre as beneficiadas estaria a mãe de Rosinha, que recebia o tíquete-alimentação de um dos servidores da filha. A atitude, no entanto, não teria partido da vereadora. “Minha mãe é muito pobre e ele sempre nos ajudou, mesmo quando a gente não era nada. Não fui eu quem pediu. Ele que se ofereceu por meio da filha”, esclareceu.

DECEPÇÃO

Durante o depoimento, ela afirmou não saber se os ajudados haviam votado nela, nem se os eleitores dela estariam incomodados com a atitude. No final, ela fala que a “campanha foi apertando as mãos das pessoas, pedindo credibilidade e dizendo que faria um bom mandato”. Questionada se a conduta corresponderia ao prometido ela respondeu: “não, não acho”.

A DEFESA