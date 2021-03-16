Vereadora de Vila Pavão, Maria Tereza morre aos 32 anos

Maria Tereza Rossim Farias Lauer morreu aos 32 anos de idade Crédito: Câmara de Vila Pavão / Divulgação

Maria Tereza Rossim Farias Lauer (PSD), de 32 anos, morreu na manhã desta terça-feira (16). Ela estava internada no Hospital Estadual Doutor Roberto Arnizaut Silvares, em A vereadora de Vila Pavão , morreu na manhã desta terça-feira (16). Ela estava internada no Hospital Estadual Doutor Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus , após sofrer um aneurisma cerebral. A vereadora estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), desde a última quarta-feira (10).

Aos 32 anos, Maria Tereza estava em seu primeiro mandato na Câmara Municipal. Ela foi a mulher mais jovem a ser eleita para o cargo, com 129 votos nas Eleições de 2020. Além do posto, Maria Tereza era servidora efetiva na Secretaria Municipal de Obras.

Mesmo em seu primeiro mandato, ela ocupava o posto de de 2ª secretária na Mesa Diretora. Maria Tereza era casada com o ex-prefeito de Vila Pavão Ivan Lauer, e deixa um filho.

LUTO OFICIAL

Em sua página oficial, a Câmara Municipal publicou uma nota de pesar e decretou luto oficial de três dias. “Em nome de todos os vereadores e servidores da Câmara Municipal de Vila Pavão, prestamos nossa solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor”, disse o documento.