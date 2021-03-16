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Luto na política

Vereadora de Vila Pavão, Maria Tereza morre aos 32 anos

Maria Tereza Rossim Farias Lauer estava hospitalizada após sofrer um aneurisma cerebral. Ela estava em seu primeiro mandato e ocupava o posto de  2ª secretária na Mesa Diretora

Publicado em 16 de Março de 2021 às 15:35

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

16 mar 2021 às 15:35
Maria Tereza Rossim Farias Lauer morreu aos 32 anos de idade
Maria Tereza Rossim Farias Lauer morreu aos 32 anos de idade Crédito: Câmara de Vila Pavão / Divulgação
A vereadora de Vila Pavão Maria Tereza Rossim Farias Lauer (PSD), de 32 anos, morreu na manhã desta terça-feira (16). Ela estava internada no Hospital Estadual Doutor Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus, após sofrer um aneurisma cerebral. A vereadora estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), desde a última quarta-feira (10).
Aos 32 anos, Maria Tereza estava em seu primeiro mandato na Câmara Municipal. Ela foi a mulher mais jovem a ser eleita para o cargo, com 129 votos nas Eleições de 2020. Além do posto, Maria Tereza era servidora efetiva na Secretaria Municipal de Obras.
Mesmo em seu primeiro mandato, ela ocupava o posto de de 2ª secretária na Mesa Diretora. Maria Tereza era casada com o ex-prefeito de Vila Pavão Ivan Lauer, e deixa um filho.

LUTO OFICIAL 

Em sua página oficial, a Câmara Municipal publicou uma nota de pesar e decretou luto oficial de três dias. “Em nome de todos os vereadores e servidores da Câmara Municipal de Vila Pavão, prestamos nossa solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor”, disse o documento.
Câra
Câmara Municipal publicou uma nota de pesar e decretou luto oficial de três dias Crédito: Câmara Municipal de Vila Pavão / Divulgação

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