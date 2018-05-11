Vereador da Serra é levado para delegacia

Stefano Andrade Crédito: Marcelo Prest | GZ | Arquivo

O vereador da Serra Stefano Andrade (PHS), o coordenador de comunicação da Câmara, Rodrigo Ferreira Merlo, e o superintendente da Casa, Fabrício Siqueira, foram levados para o DPJ da cidade no início da tarde desta sexta-feira (11). Foram apreendidos um revólver calibre 32 e R$ 11 mil em espécie.

Por nota, a Polícia Militar informou que um veículo com três ocupantes foi abordado no bairro Belvedere. Durante a revista, foi encontrado embaixo do banco do carona o revólver com quatro munições intactas, além do dinheiro. "Os ocupantes foram conduzidos para a Delegacia Regional do município juntamente do material e o veículo que foi apreendido".

Eleito em 2016, Stefano é aliado do atual presidente da Câmara, Rodrigo Caldeira (Rede), e faz parte do grupo de oposição à ex-presidente da Casa Neidia Pimentel (PSD). Os três prestaram depoimento na noite desta sexta.

PERSEGUIÇÃO

O vereador Cabo Porto (PSB) prestou depoimento à Polícia Civil e afirmou à reportagem que foi ele que acionou a Polícia Militar. O parlamentar contou que deixou a Câmara, por volta das 12h30, para almoçar. Cinco veículos saíram juntos. No caminho, ainda de acordo com Porto, ele percebeu que estava sendo seguido por um carro modelo HB20 de cor branca e ligou para a PM porque considerou a movimentação suspeita.

Porto afirmou que soube que no HB20 estava o vereador Stefano Andrade somente quando chegou à delegacia e se disse surpreso: "Eu prefiro acreditar que tenha sido um mal entendido. Agora vamos deixar a polícia investigar".

O OUTRO LADO