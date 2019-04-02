Vereador da Serra é alvo de comissão e pode até perder o cargo

O vereador Fabio Duarte: "O tempo será o senhor da verdade" Crédito: Reprodução/Facebook/Fabio Duarte

Por 18 votos a 3, os vereadores da Câmara da Serra aprovaram a abertura de uma Comissão Processante que tem como alvo o vereador Fabio Duarte (PDT). O pedetista será investigado por possível quebra de decoro e, se constatada a veracidade dos fatos, poderá ter o mandato cassado ao final dos próximos 60 dias.

A investigação contra Duarte é motivada por um áudio que circula pelos corredores da Câmara, no qual o vereador, durante uma reunião na qual também estava presente o prefeito Audifax Barcelos (Rede), cita os colegas de Parlamento.

Ele afirma que cada vereador da Serra estaria cobrando cerca de R$ 100 mil para aprovar uma Parceria Público Privada voltada para a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do município, ao custo de R$ 2 bilhões. A PPP do lixo, como é conhecida, ainda está sob consulta.

No áudio, o vereador também diz: “Única e exclusivamente o que eles (os vereadores) querem é extorquir o Executivo Municipal”.

INVESTIGAÇÃO

A comissão que tocará as investigações foi formada durante a sessão ordinária de ontem por meio de sorteio. Basílio da Saúde (Pros) será o presidente, enquanto Adriano Galinhão (PTC) será o relator. Guto Lorenzoni (PP) entrou como membro e Aecio Leite (PT) como suplente.

A investigação contra Duarte tem como pano de fundo um clima de tensão entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo da Serra, que vem se desenhando nas últimas semanas. Na semana passada, um grupo de dez parlamentares, incluindo o presidente Rodrigo Caldeira (Rede), registrou um boletim de ocorrência contra Fábio Duarte e Audifax. Eles foram acusados de calúnia em função do mesmo áudio já citado.

Audifax, por sua vez, acusa os vereadores de manobras para desestabilizar a administração municipal e afirma que solicitou segurança pessoal em função do problema.

Rodrigo Caldeira voltou a afirmar que as declarações acusatórias do prefeito e de Duarte tiveram início após a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar possíveis irregularidades na área da Saúde do município, incluindo desvio de verba pública.