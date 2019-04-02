Vereador da Serra é alvo de comissão e pode até perder o cargo

Por 18 votos a 3, os vereadores da Câmara da Serra aprovaram a abertura de uma Comissão Processante que tem como alvo o vereador Fabio Duarte (PDT). O pedetista será investigado por possível quebra de decoro e, se constatada a veracidade dos fatos, poderá ter o mandato cassado ao final dos próximos 60 dias.
A investigação contra Duarte é motivada por um áudio que circula pelos corredores da Câmara, no qual o vereador, durante uma reunião na qual também estava presente o prefeito Audifax Barcelos (Rede), cita os colegas de Parlamento.
Ele afirma que cada vereador da Serra estaria cobrando cerca de R$ 100 mil para aprovar uma Parceria Público Privada voltada para a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do município, ao custo de R$ 2 bilhões. A PPP do lixo, como é conhecida, ainda está sob consulta.
No áudio, o vereador também diz: “Única e exclusivamente o que eles (os vereadores) querem é extorquir o Executivo Municipal”.
INVESTIGAÇÃO
A comissão que tocará as investigações foi formada durante a sessão ordinária de ontem por meio de sorteio. Basílio da Saúde (Pros) será o presidente, enquanto Adriano Galinhão (PTC) será o relator. Guto Lorenzoni (PP) entrou como membro e Aecio Leite (PT) como suplente.
A investigação contra Duarte tem como pano de fundo um clima de tensão entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo da Serra, que vem se desenhando nas últimas semanas. Na semana passada, um grupo de dez parlamentares, incluindo o presidente Rodrigo Caldeira (Rede), registrou um boletim de ocorrência contra Fábio Duarte e Audifax. Eles foram acusados de calúnia em função do mesmo áudio já citado.
Audifax, por sua vez, acusa os vereadores de manobras para desestabilizar a administração municipal e afirma que solicitou segurança pessoal em função do problema.
Rodrigo Caldeira voltou a afirmar que as declarações acusatórias do prefeito e de Duarte tiveram início após a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar possíveis irregularidades na área da Saúde do município, incluindo desvio de verba pública.
“Há vereadores que não querem que os fatos sejam apurados. Vamos fazer o nosso papel”, disse Caldeira. Já Fabio Duarte não foi encontrado para comentar o assunto. Durante a movimentada sessão desta segunda-feira (1º), onde foi alvo de acusações por parte dos colegas, ele se restringiu a dizer: “O tempo será o senhor da verdade”.