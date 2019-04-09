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Vélez agradece a Bolsonaro e deseja sorte ao sucessor no MEC

Vélez foi comunicado da decisão em reunião com Bolsonaro, pela manhã, no Palácio do Planalto

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 02:23

Publicado em 

09 abr 2019 às 02:23
O ex-ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodriguez Crédito: Marcello Casal jr/Agência Brasil
Pelo Twitter, o ex-ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro e desejou sorte ao seu sucessor, Abraham Weintraub. "Agradeço ao presidente, Jair Bolsonaro, a oportunidade de estar à frente do Ministério da Educação. Confio em sua decisão e me despeço desejando ao professor, Abraham Weintraub, sucesso no cumprimento de sua missão", escreveu.
Vélez foi comunicado da decisão em reunião com Bolsonaro, pela manhã, no Palácio do Planalto. A decisão foi formalizada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). A posse de Abraham ocorrerá nesta terça-feira, 9, no Planalto, às 14h, antes da reunião do Conselho de Governo.

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