Veja as propostas de Padre Kelmon para o Brasil

Da candidatura a vice à cabeça de chapa na disputa pela presidência da República, o padre Kelmon (PTB) substituiu Roberto Jefferson após o nome do ex-deputado federal ter sido barrado pela Justiça Eleitoral no pleito deste ano. O religioso agora vai concorrer, pelo partido, junto do pastor Luiz Cláudio Gamonal. Ele se identifica com o viés político de direita e lidera, atualmente, o Movimento Cristão Conservador Latino Americano (Meccla). O padre, que ajudou a criar organização semelhante no Brasil, disse que vai manter o plano de governo apresentado por Jefferson.