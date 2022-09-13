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Candidato à Presidência

Veja as propostas de Padre Kelmon para o Brasil

Filiado ao PTB, o religioso assumiu a disputa pelo partido após a candidatura de Roberto Jefferson ser rejeitada pela Justiça Eleitoral

Publicado em 

13 set 2022 às 15:42

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 15:42

Padre Kelmon, candidato à Presidência pelo PTB
Padre Kelmon, candidato à Presidência pelo PTB Crédito: Amarildo/Geraldo Neto
Da candidatura a vice à cabeça de chapa na disputa pela presidência da República, o padre Kelmon (PTB) substituiu Roberto Jefferson  após o nome do ex-deputado federal ter sido barrado pela Justiça Eleitoral no pleito deste ano. O religioso agora vai concorrer, pelo partido, junto do pastor Luiz Cláudio Gamonal. Ele se identifica com o viés político de direita e lidera, atualmente, o Movimento Cristão Conservador Latino Americano (Meccla). O padre, que ajudou a criar organização semelhante no Brasil,  disse que vai manter o plano de governo apresentado por Jefferson. 

SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

  • A União deverá atuar apenas na saúde preventiva de todos os cidadãos. Aos Estados caberá prover emergências médicas para os cidadãos necessitados, sendo o Estado reembolsado sempre que houver condições para isso; e os municípios atuarão com a União e os estados na supervisão e acompanhamento da saúde das famílias, sendo o cidadão responsável pela sua saúde e de sua família.

EDUCAÇÃO E CULTURA

  • Tornar efetiva, e de boa qualidade, a obrigatoriedade de ensino da educação básica a todos os brasileiros;
  • Erradicação do analfabetismo; 
  • Incremento e promoção do ensino técnico-profissionalizante para o desenvolvimento nacional; 
  • Melhoria das condições de trabalho dos professores; 
  • Elevar a qualidade da educação a fim de capacitar a força de trabalho para as tecnologias modernas.

EMPREGO

  • Não aceita a intervenção do Estado nas relações de trabalho, a não ser na arbitragem nos dissídios que a livre negociação não consegue levar a termo;
  • Favorável à liberdade sindical e à liberdade de o trabalhador deliberar pessoalmente sobre sua associação ou contribuição;
  • Defende a reformulação, revisão e simplificação das leis trabalhistas, visando facilitar seu entendimento, aplicação e permanente atualização em relação às necessidades da realidade do mercado de trabalho em um mundo de mudanças cada vez mais rápidas.

TRANSPORTE

Não tem.

SEGURANÇA

  • Maior concentração de efetivos nos municípios;
  • Cidadão deve ter direito à posse e porte de arma de fogo, conforme resultado de consulta popular realizada no país com essa finalidade específica e que nunca foi respeitada;
  • Criminalização da Cristofobia; 
  • Agravamento da pena pelo crime de pedofilia, a partir de seu enquadramento como crime hediondo; 
  • Proibição da legalização, do plantio, cultivo e venda da maconha no país

MEIO AMBIENTE

  • A exploração dos recursos naturais seja feita de maneira racional, estabelecendo-se a conservação e o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a proteção do meio ambiente.

HABITAÇÃO

Não tem

INFRAESTRUTURA

  • Defende melhor utilização das alternativas energéticas existentes, com investimentos em pesquisas, visando fomentar a criação de novas fontes.

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