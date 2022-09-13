Veja as propostas de Padre Kelmon para o Brasil

Da candidatura a vice à cabeça de chapa na disputa pela presidência da República, o padre Kelmon (PTB) substituiu Roberto Jefferson após o nome do ex-deputado federal ter sido barrado pela Justiça Eleitoral no pleito deste ano. O religioso agora vai concorrer, pelo partido, junto do pastor Luiz Cláudio Gamonal. Ele se identifica com o viés político de direita e lidera, atualmente, o Movimento Cristão Conservador Latino Americano (Meccla). O padre, que ajudou a criar organização semelhante no Brasil, disse que vai manter o plano de governo apresentado por Jefferson.
SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
- A União deverá atuar apenas na saúde preventiva de todos os cidadãos. Aos Estados caberá prover emergências médicas para os cidadãos necessitados, sendo o Estado reembolsado sempre que houver condições para isso; e os municípios atuarão com a União e os estados na supervisão e acompanhamento da saúde das famílias, sendo o cidadão responsável pela sua saúde e de sua família.
EDUCAÇÃO E CULTURA
- Tornar efetiva, e de boa qualidade, a obrigatoriedade de ensino da educação básica a todos os brasileiros;
- Erradicação do analfabetismo;
- Incremento e promoção do ensino técnico-profissionalizante para o desenvolvimento nacional;
- Melhoria das condições de trabalho dos professores;
- Elevar a qualidade da educação a fim de capacitar a força de trabalho para as tecnologias modernas.
EMPREGO
- Não aceita a intervenção do Estado nas relações de trabalho, a não ser na arbitragem nos dissídios que a livre negociação não consegue levar a termo;
- Favorável à liberdade sindical e à liberdade de o trabalhador deliberar pessoalmente sobre sua associação ou contribuição;
- Defende a reformulação, revisão e simplificação das leis trabalhistas, visando facilitar seu entendimento, aplicação e permanente atualização em relação às necessidades da realidade do mercado de trabalho em um mundo de mudanças cada vez mais rápidas.
TRANSPORTE
Não tem.
SEGURANÇA
- Maior concentração de efetivos nos municípios;
- Cidadão deve ter direito à posse e porte de arma de fogo, conforme resultado de consulta popular realizada no país com essa finalidade específica e que nunca foi respeitada;
- Criminalização da Cristofobia;
- Agravamento da pena pelo crime de pedofilia, a partir de seu enquadramento como crime hediondo;
- Proibição da legalização, do plantio, cultivo e venda da maconha no país
MEIO AMBIENTE
- A exploração dos recursos naturais seja feita de maneira racional, estabelecendo-se a conservação e o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a proteção do meio ambiente.
HABITAÇÃO
Não tem
INFRAESTRUTURA
- Defende melhor utilização das alternativas energéticas existentes, com investimentos em pesquisas, visando fomentar a criação de novas fontes.