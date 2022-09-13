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Candidato ao governo

Veja as propostas de Cláudio Paiva para o ES

professor, administrador e consultor empresarial disputa o comando do Palácio Anchieta pelo PRTB

Publicado em 

13 set 2022 às 14:58

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 14:58

Cláudio Paiva candidato à presidência da República
Cláudio Paiva Crédito: Amarildo/Geraldo Neto
Cláudio Paiva atua há três décadas como administrador e consultor empresarial. Também é formado em contabilidade e trabalha como professor universitário, terapeuta, psicanalista clínico, coach e palestrante. Disputou a eleição para prefeito de Guarapari em 2020 e para vereador da mesma cidade em 2016, mas não obteve êxito nas duas tentativas. Tem 62 anos, é casado e tem três filhos.

SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

  • Resgatar e fortalecer os princípios da estratégia da saúde da Família (ESF), de maneira abrangente e humanizada em parceria com as Prefeituras municipais, diminuindo o fluxo de atendimentos nos postos de saúde do Estado.
  • Investir em construção e estadualizar os Hospitais municipais em construção no estado (Viabilizar) implantar o PPPI para diminuir custos nos cofres municipais e estaduais.
  • Fortalecer postos de atendimento odontológicos juntos as USs e nas escolas estaduais com constantes programas preventivos dos alunos em formação nas faculdades do Estado.
  • Aprimorar os aplicativos de marcação de consultas, a fim de facilitar o atendimento e evitar filas na rede pública estadual.
  • Palestras em escolas e entidades sobre saúde preventiva, informando a população carente.
  • Estudos em todo o estado a fim de identificar problemas e buscar intervir em melhorias necessárias, em especial nos municípios com menores índices em índice de desenvolvimento humano.
  • Aprimorar o atendimento para dependentes químicos, estruturando, capacitando e remunerando colaboradores dos CEADQ do estado, articulando com projetos de inclusão familiar/dependente, parceria com entidades filantrópicas, centros de recuperaçao e clínicas de dependência química.
  • Manter e fortalecer a parceria com hospitais municipais e entidades filantrópicas
  • Manter e fortalecer o conselho estadual de saúde com gestores técnicos e competentes que farão parte deste conselho.
  • Manter os estoques e garantir a distribuição gratuita de medicamentos evitando que a população recorra ao judiciário.
  • Ampliar e descentralizar os laboratórios estaduais (LACEN) garantindo aos mais carentes o acesso a exames de maiores complexidades e assegurar (junto ao governo do Estado e governo federal) os serviços médicos de alta complexidade (exames e consultas), evitando longos espaçamentos de dias para a realização dos exames e principalmente evitando deslocamentos longos para tratamento de enfermidades.
  • Criar centro de recuperação e acolhimento de cidadania para pessoas em situação de rua para retorno ao convívio social que será feita através de PPP, redes de atendimento filantrópicos, dando atendimento psicológico, clínico, alimentação, roupas e dormitório.
  • Convocar os alunos em formação em assistência social das escolas públicas e particulares para realizarem estágios comprobatórios e com bolsa de estágio fornecido pelo estado.
  • Levantar a identificação de todos os seres humanos em situação de rua no estado para tratá-lo e ingressa-lo de volta ao convívio familiar, dar dignidade.
  • Fortalecer e fazer parceria com setor de zoonose do estado fazendo parceria com veterinários e clínicas dos municípios.

EDUCAÇÃO E CULTURA

  • Implantação imediata das escolas cívico-militares em todo estado em parceria com o governo federal tendo como maior finalidade evidenciar a disciplina, amor à pátria, respeito e ética. 
  • implantação de novas matérias nas grades curriculares das escolas estaduais
  • Criar parcerias com as prefeituras para construção de creches
  • Aumentar o número de escolas de tempo integral favorecendo a formação em 50% das escolas estaduais
  • levantar estudar e aprimorar as políticas públicas de alfabetização  no estado e municípios
  • estimular ações de estímulo à leitura reestruturando as bibliotecas estaduais e nas escolas
  • fortalecer o fornecimento de alimentação escolar com qualidade ampliando a aquisição de produtos da agricultura familiar e da pesca 
  • valorizar e estruturar a política de educação no campo
  • incentivo para campeonatos esportivos
  • intensificar treinamento para professores
  • utilização correta do fundeb
  • promover uma integração de ações conjuntas entre as secretarias estaduais e seus gestores
  • desenvolver e aprimorar os serviço de atendimento especializado e de educação inclusiva em parceria com instituições legalmente estruturadas e sem fins lucrativos
  • edificar a faculdade estadual que hoje está sendo feita em plataforma digital em 4 polos
  • proibição de qualquer deturpação da língua portuguesa nas escolas, principalmente ligadas a identidade de gênero
  • proibição da teoria da identidade de gênero 
  • remunerar qualificar e ouvir professores, dandos condições técnicas, psicológicas e financeira para que eles se sintam capazes de ensinar nossos filhos
  • Restaurar, construir, fazer tombamento históricos que estão parados a décadas e sem um posicionamento da Secult para dar continuidade, vamos agilizar e recuperar o que faz parte de nossa história.
  • Construir ou reformar a área já edificada aguardando tombamento a ser escolhida transformando em teatros, museus, salas de estudo, bibliotecas, locais para eventos culturais, eventos e shows.
  • apoiar, integrar e valorizar as manifestações culturais folclóricas, religiosas, populares e tradicionais do estado visando sua continuidade e preservação cultural.

EMPREGO

  • Elaborar plano de desenvolvimento estadual
  • estimular a criação dos polos comerciais
  • criação de regras para uso do fundo soberano
  • criação de pólos industrial e tecnológico
  • cobrar dos municípios que não utilizam o sistema sine
  • incentivar as construtoras
  • atrair novos investidores para investir no estado
  • incentivar a agricultura familiar
  • incentivar produtores de eventos
  • reformar e construir novos parques
  • realizar parcerias com empresas para encaminhamento de jovens ao mercado de trabalho

TRANSPORTE

  • Construções e reformas estruturais dos terminais existentes hoje e ampliando atendimento do transcol aos municípios da Grande Vitória, precisando construir terminais em Guarapari, na região de Meaípe e Fundão.

SEGURANÇA

  • O Estado não possui contingente policial suficiente para proteger nossa população e nunca terá, sendo assim concordo com acesso a armas ao cidadão de bem para sua defesa e de sua família, não esquecendo que armas legais, passando pelos trâmites normais.
  • Igualar o piso do salário dos Policiais Militares e Civis aos melhores salários da Federação.
  • Criar o programa estadual de vídeo monitoramento nas escolas para identificação de crimes e infrações contra os professores e alunos.
  • Vídeo monitoramento 24 horas e o cerco eletrônico acompanhando que entre e sai de nosso estado, evitando assim o roubo de veículos e bens das nossas cidades.
  • Melhoraria a iluminação pública nos bairros mais carente nas avenidas e praças, inibindo as ações de criminalidade.
  • Incentivar aos prefeitos a criação de portais na entrada das cidades, com videomonitoramento diminuindo assim os furtos e roubos. 
  • Incentivar a criação no estado e nos municípios a guarda-mirim, guarda-vidas mirins
  • fazer parcerias com as secretarias municipais, associações de bairros, comunidades de recuperação de dependentes químicos, guarda municipal, polícia civil e militar para elaborar um plano de prevenção ao uso de drogas e criminalidades nos bairros e nas escolas estaduais
  • Fazer e ampliar parcerias com judiciário, legislativo e com todos conselhos estadual e municipais em ações preventivas de proteção às crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade
  • Elaborar um programa que integre e interaja o atendimento do dependente químico e seus familiares. Dando suporte de como lidar  com o dependente, dando formação profissional e assistência psíquica e jurídica ao dependente e seus familiares.
  • Desapropriação de bens imóveis e móveis que são utilizados a serviço do narcotráfico e confisco de bens para eleição estadual e reverter os valores aos órgãos competentes.

MEIO AMBIENTE

  • Elaborar um projeto de arborização em nosso estado, com divulgação e conscientização dos capixabas, diga não a motosserra.
  • Implantação e revitalização da restinga evitando assim a erosão das praias de nosso litoral
  • Fortalecer a pesca submarina, temos a maior biodiversidade marinha do Brasil e não exploramos nosso tesouro, divulgar para todos os cantos do mundo
  • proteger e catalogar os animais marinhos de nosso litoral evitando a extinção
  • catalogar e monitorar todas as fontes de água e áreas verdes, incentivando e gratificante o reflorestamento e a preservação de nossas florestas em todo o estado.
  • Criar e potencializar o turismo ecológico nas áreas de preservação
  • levantar/auditar a coleta seletiva de lixo do estado e seu destino final
  • vamos publicar todas as informações dos resíduos e sua devida destinação
  • Análise mais apurada de balneabilidade de nossas praias
  • fortalecer o agroturismo de nosso estado dando condições financeiras e técnicas aos que fazem seu trabalho, divulgar, acompanhar através dos órgãos competentes
  • Fortalecer agricultura familiar

HABITAÇÃO

Não tem proposta

INFRAESTRUTURA

  • Construção de novas vias e pontes de acesso às cidades que atendem uma demanda de veículos acima da média em datas específicas.
  • Elaborar projeto que viabilize os endereços corretos e sinalização de placas de ruas e os respectivos números das residências, facilitando aos profissionais que dependem dessas informações.
  • Colocar na secretaria de transporte e mobilidade urbana técnicos que tenham conhecimento, sejam engenheiros e que solucionem os nossos gargalos nas rodovias e estradas estaduais. 
  • Manter as ações de melhoria e conservação das estradas pavimentadas e não pavimentadas, facilitando assim o escoamento dos alimentos, fortalecendo o agroturismo e ligações entre comunidades e a sede da capital e municípios, refazendo ou implantando sinalização e fortalecendo programas já existentes.
  • Rampas de acesso para pessoas com deficiência física, em todos os órgãos e locais públicos do estado.
  • Conscientizar os proprietários da importância da calçada cidadã, acessibilidade para nossos cidadãos com alguma deficiência. 
  • Ter uma atenção especial no transporte escolar no estado seja urbano ou rural, sabemos que temos que lutar para sermos um modelo de federação.
  • Remover o pedágio da Terceira Ponte, a manutenção da ponte tem que ser feita via governo do estado pois sua construção foi dado um prazo limite, já expirado, para a cobrança do pedágio
  • Promover a privatização da área dos portos do Espírito Santo para iniciativa privada sem permitir que empresas estrangeiras entrem na licitação.

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