Veja as propostas de Cláudio Paiva para o ES

Cláudio Paiva atua há três décadas como administrador e consultor empresarial. Também é formado em contabilidade e trabalha como professor universitário, terapeuta, psicanalista clínico, coach e palestrante. Disputou a eleição para prefeito de Guarapari em 2020 e para vereador da mesma cidade em 2016, mas não obteve êxito nas duas tentativas. Tem 62 anos, é casado e tem três filhos.
SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Resgatar e fortalecer os princípios da estratégia da saúde da Família (ESF), de maneira abrangente e humanizada em parceria com as Prefeituras municipais, diminuindo o fluxo de atendimentos nos postos de saúde do Estado.
- Investir em construção e estadualizar os Hospitais municipais em construção no estado (Viabilizar) implantar o PPPI para diminuir custos nos cofres municipais e estaduais.
- Fortalecer postos de atendimento odontológicos juntos as USs e nas escolas estaduais com constantes programas preventivos dos alunos em formação nas faculdades do Estado.
- Aprimorar os aplicativos de marcação de consultas, a fim de facilitar o atendimento e evitar filas na rede pública estadual.
- Palestras em escolas e entidades sobre saúde preventiva, informando a população carente.
- Estudos em todo o estado a fim de identificar problemas e buscar intervir em melhorias necessárias, em especial nos municípios com menores índices em índice de desenvolvimento humano.
- Aprimorar o atendimento para dependentes químicos, estruturando, capacitando e remunerando colaboradores dos CEADQ do estado, articulando com projetos de inclusão familiar/dependente, parceria com entidades filantrópicas, centros de recuperaçao e clínicas de dependência química.
- Manter e fortalecer a parceria com hospitais municipais e entidades filantrópicas
- Manter e fortalecer o conselho estadual de saúde com gestores técnicos e competentes que farão parte deste conselho.
- Manter os estoques e garantir a distribuição gratuita de medicamentos evitando que a população recorra ao judiciário.
- Ampliar e descentralizar os laboratórios estaduais (LACEN) garantindo aos mais carentes o acesso a exames de maiores complexidades e assegurar (junto ao governo do Estado e governo federal) os serviços médicos de alta complexidade (exames e consultas), evitando longos espaçamentos de dias para a realização dos exames e principalmente evitando deslocamentos longos para tratamento de enfermidades.
- Criar centro de recuperação e acolhimento de cidadania para pessoas em situação de rua para retorno ao convívio social que será feita através de PPP, redes de atendimento filantrópicos, dando atendimento psicológico, clínico, alimentação, roupas e dormitório.
- Convocar os alunos em formação em assistência social das escolas públicas e particulares para realizarem estágios comprobatórios e com bolsa de estágio fornecido pelo estado.
- Levantar a identificação de todos os seres humanos em situação de rua no estado para tratá-lo e ingressa-lo de volta ao convívio familiar, dar dignidade.
- Fortalecer e fazer parceria com setor de zoonose do estado fazendo parceria com veterinários e clínicas dos municípios.
EDUCAÇÃO E CULTURA
- Implantação imediata das escolas cívico-militares em todo estado em parceria com o governo federal tendo como maior finalidade evidenciar a disciplina, amor à pátria, respeito e ética.
- implantação de novas matérias nas grades curriculares das escolas estaduais
- Criar parcerias com as prefeituras para construção de creches
- Aumentar o número de escolas de tempo integral favorecendo a formação em 50% das escolas estaduais
- levantar estudar e aprimorar as políticas públicas de alfabetização no estado e municípios
- estimular ações de estímulo à leitura reestruturando as bibliotecas estaduais e nas escolas
- fortalecer o fornecimento de alimentação escolar com qualidade ampliando a aquisição de produtos da agricultura familiar e da pesca
- valorizar e estruturar a política de educação no campo
- incentivo para campeonatos esportivos
- intensificar treinamento para professores
- utilização correta do fundeb
- promover uma integração de ações conjuntas entre as secretarias estaduais e seus gestores
- desenvolver e aprimorar os serviço de atendimento especializado e de educação inclusiva em parceria com instituições legalmente estruturadas e sem fins lucrativos
- edificar a faculdade estadual que hoje está sendo feita em plataforma digital em 4 polos
- proibição de qualquer deturpação da língua portuguesa nas escolas, principalmente ligadas a identidade de gênero
- proibição da teoria da identidade de gênero
- remunerar qualificar e ouvir professores, dandos condições técnicas, psicológicas e financeira para que eles se sintam capazes de ensinar nossos filhos
- Restaurar, construir, fazer tombamento históricos que estão parados a décadas e sem um posicionamento da Secult para dar continuidade, vamos agilizar e recuperar o que faz parte de nossa história.
- Construir ou reformar a área já edificada aguardando tombamento a ser escolhida transformando em teatros, museus, salas de estudo, bibliotecas, locais para eventos culturais, eventos e shows.
- apoiar, integrar e valorizar as manifestações culturais folclóricas, religiosas, populares e tradicionais do estado visando sua continuidade e preservação cultural.
EMPREGO
- Elaborar plano de desenvolvimento estadual
- estimular a criação dos polos comerciais
- criação de regras para uso do fundo soberano
- criação de pólos industrial e tecnológico
- cobrar dos municípios que não utilizam o sistema sine
- incentivar as construtoras
- atrair novos investidores para investir no estado
- incentivar a agricultura familiar
- incentivar produtores de eventos
- reformar e construir novos parques
- realizar parcerias com empresas para encaminhamento de jovens ao mercado de trabalho
TRANSPORTE
- Construções e reformas estruturais dos terminais existentes hoje e ampliando atendimento do transcol aos municípios da Grande Vitória, precisando construir terminais em Guarapari, na região de Meaípe e Fundão.
SEGURANÇA
- O Estado não possui contingente policial suficiente para proteger nossa população e nunca terá, sendo assim concordo com acesso a armas ao cidadão de bem para sua defesa e de sua família, não esquecendo que armas legais, passando pelos trâmites normais.
- Igualar o piso do salário dos Policiais Militares e Civis aos melhores salários da Federação.
- Criar o programa estadual de vídeo monitoramento nas escolas para identificação de crimes e infrações contra os professores e alunos.
- Vídeo monitoramento 24 horas e o cerco eletrônico acompanhando que entre e sai de nosso estado, evitando assim o roubo de veículos e bens das nossas cidades.
- Melhoraria a iluminação pública nos bairros mais carente nas avenidas e praças, inibindo as ações de criminalidade.
- Incentivar aos prefeitos a criação de portais na entrada das cidades, com videomonitoramento diminuindo assim os furtos e roubos.
- Incentivar a criação no estado e nos municípios a guarda-mirim, guarda-vidas mirins
- fazer parcerias com as secretarias municipais, associações de bairros, comunidades de recuperação de dependentes químicos, guarda municipal, polícia civil e militar para elaborar um plano de prevenção ao uso de drogas e criminalidades nos bairros e nas escolas estaduais
- Fazer e ampliar parcerias com judiciário, legislativo e com todos conselhos estadual e municipais em ações preventivas de proteção às crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade
- Elaborar um programa que integre e interaja o atendimento do dependente químico e seus familiares. Dando suporte de como lidar com o dependente, dando formação profissional e assistência psíquica e jurídica ao dependente e seus familiares.
- Desapropriação de bens imóveis e móveis que são utilizados a serviço do narcotráfico e confisco de bens para eleição estadual e reverter os valores aos órgãos competentes.
MEIO AMBIENTE
- Elaborar um projeto de arborização em nosso estado, com divulgação e conscientização dos capixabas, diga não a motosserra.
- Implantação e revitalização da restinga evitando assim a erosão das praias de nosso litoral
- Fortalecer a pesca submarina, temos a maior biodiversidade marinha do Brasil e não exploramos nosso tesouro, divulgar para todos os cantos do mundo
- proteger e catalogar os animais marinhos de nosso litoral evitando a extinção
- catalogar e monitorar todas as fontes de água e áreas verdes, incentivando e gratificante o reflorestamento e a preservação de nossas florestas em todo o estado.
- Criar e potencializar o turismo ecológico nas áreas de preservação
- levantar/auditar a coleta seletiva de lixo do estado e seu destino final
- vamos publicar todas as informações dos resíduos e sua devida destinação
- Análise mais apurada de balneabilidade de nossas praias
- fortalecer o agroturismo de nosso estado dando condições financeiras e técnicas aos que fazem seu trabalho, divulgar, acompanhar através dos órgãos competentes
- Fortalecer agricultura familiar
HABITAÇÃO
Não tem proposta
INFRAESTRUTURA
- Construção de novas vias e pontes de acesso às cidades que atendem uma demanda de veículos acima da média em datas específicas.
- Elaborar projeto que viabilize os endereços corretos e sinalização de placas de ruas e os respectivos números das residências, facilitando aos profissionais que dependem dessas informações.
- Colocar na secretaria de transporte e mobilidade urbana técnicos que tenham conhecimento, sejam engenheiros e que solucionem os nossos gargalos nas rodovias e estradas estaduais.
- Manter as ações de melhoria e conservação das estradas pavimentadas e não pavimentadas, facilitando assim o escoamento dos alimentos, fortalecendo o agroturismo e ligações entre comunidades e a sede da capital e municípios, refazendo ou implantando sinalização e fortalecendo programas já existentes.
- Rampas de acesso para pessoas com deficiência física, em todos os órgãos e locais públicos do estado.
- Conscientizar os proprietários da importância da calçada cidadã, acessibilidade para nossos cidadãos com alguma deficiência.
- Ter uma atenção especial no transporte escolar no estado seja urbano ou rural, sabemos que temos que lutar para sermos um modelo de federação.
- Remover o pedágio da Terceira Ponte, a manutenção da ponte tem que ser feita via governo do estado pois sua construção foi dado um prazo limite, já expirado, para a cobrança do pedágio
- Promover a privatização da área dos portos do Espírito Santo para iniciativa privada sem permitir que empresas estrangeiras entrem na licitação.