Veja as propostas de Audifax para o ES

Candidato da Rede para o governo do Espírito Santo, Audifax Barcelos é formado em Administração e Economia pela Ufes. Aos 57 anos, acumula experiência em passagens pelas prefeituras de Vitória, Vila Velha e governo do Estado, além de ter sido eleito deputado federal. Na Serra, foi prefeito por três mandatos, de 2005 a 2008 e, depois, de 2013 a 2020. Casado, pai de dois filhos, é membro da Primeira Igreja Batista de Vitória.
SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Investir em saúde integral com foco em prevenção, diminuindo a morbidade, sofrimentos, tempo de espera e gastos com saúde pública;
- Garantir a funcionalidade na saúde pública das pequenas localidades;
- Viabilizar o pleno atendimento, funcionamento e resolubilidade nos hospitais de referência; Promover a valorização dos profissionais da saúde;
- Fomentar a permanência de médicos nos pequenos municípios e do interior;
- Implementação da telemedicina;
- Em parceria com os municípios, construir e reformar UBSs–Unidades Básicas de Saúde e Centros de Referências municipais;
- Reorganizar as redes de saúde para garantir atendimento hospitalar e de alta complexidade em todas as regiões, com a participação e qualificação dos hospitais estaduais, bem como de hospitais vinculados aos municípios, Santas Casas e universidades públicas;
- Elaborar, em constante diálogo com setores da sociedade organizada, o Estatuto dos Hospitais Filantrópicos;
- Qualificar e modernizar a gestão da Secretaria Estadual de Saúde, hoje fragmentada e pouco comprometida com a coisa pública e a consolidação do SUS, para que possa coordenar de forma integrada, em âmbito estadual e regional, o planejamento, regulação, controle e monitoramento das políticas e serviços de saúde, inclusive dos contratos com as OS, garantindo a gestão pública e transparente da saúde;
- Organização da rede de saúde mental e do atendimento aos usuários de álcool e outras drogas;
- Atenção integral à saúde da mulher e da criança com redução da mortalidade materna infantil e combate ao câncer de colo uterino e de mama com vistas na implantação da rede de atenção ao pré-natal, parto e puerpério;
- Organização da Rede de Cuidados à pessoa com deficiência;
- Criação do Núcleo de Atendimento às Doenças Raras do Espírito Santo;
- Promover campanhas contínuas de diagnóstico de doenças comuns, com enfoque no combate às variadas formas de câncer;
- Realizar mutirão de cirurgias eletivas para zerar a fila das necessidades cirúrgicas; • Reorganização das Referências Hospitalares;
- Subsidiar os municípios na Atenção Primária por meio do aumento da cobertura do Programa Saúde da Família;
- Expandir a atenção secundária nas microrregiões de maior demanda, por meio da ampliação das redes hospitalar e de urgência;
- Criação do Plano de Carreira, alteração nas novas contratações instituindo a meritocracia e produtividade;
- Criar condições legais que permitem a contratação por demanda de procedimentos cirúrgicos e de especialidades;
- Implantar Programa de Medicamentos Gratuitos utilizando a rede de farmácias privadas para a distribuição dos medicamentos, aumentando o número de pontos de distribuição e de medicamentos disponibilizados, como é feito pelo programa federal.
- Aumento no orçamento do Estado destinado a pasta da Assistência Social para a transferência de recursos fundo a fundo aos municípios;
- Implantação de serviços regionalizados;
- Importância de servidores efetivos na execução da política e sua capacitação;
- Projeto de recuperação da população de rua, conectado com os programas sociais dos municípios;
- Programa Educação Inclusivo para adultos analfabetos e que estão abaixo da linha da pobreza;
- Criação de um incentivo de gestão SUAS (Sistema Único de Assistência Social) para os municípios.
EDUCAÇÃO E CULTURA
- Busca ativa das crianças e dos jovens que estão fora do sistema educacional, além de ações voltadas para prevenção do abandono e evasão escolar, que envolvam a criação de uma rede de proteção social efetiva, com ações intersetoriais;
- Acolhimento e suporte emocional: apoio à saúde mental de estudantes e profissionais da Educação, o que envolve a composição e a formação adequada das equipes responsáveis pelas ações de acolhimento na escola, a promoção de espaços de escuta e diálogo entre estudantes e profissionais, a intensificação da relação com as famílias e a formação de professores para lidarem com a temática da saúde mental;
- Recomposição das aprendizagens: avaliações e diagnósticos para embasar programas específicos de recomposição das aprendizagens, com estratégias, metodologias e materiais pedagógicos próprios, formação de turmas temporárias com atividades pedagógicas focadas nos conhecimentos e nas habilidades que ainda precisam ser desenvolvidas, formação dos professores para essa nova realidade;
- Promoção da inclusão digital: expansão dos investimentos em inclusão digital a partir da melhoria da conectividade e de dispositivos digitais, assegurando o acesso a equipamentos e à internet para os professores e estudantes;
- Expansão progressiva da jornada escolar na direção da universalização da educação em tempo integral em toda a educação básica;
- •Implementar programa de apoio à alfabetização na idade correta em regime de colaboração com municípios;
- Instituir um conjunto de estratégias buscando uma nova concepção de Escola de Anos Finais do Ensino Fundamental;
- Instituir estratégias de apoio e indução à reformulação do Ensino Médio, a partir da nova estrutura curricular, à maior integração com a Educação Profissional e Tecnológica e à expansão das escolas de Ensino Médio Integral;
- Garantir materiais pedagógicos de qualidade, alinhados aos currículos, para apoiar o trabalho dos professores;
- Estabelecer uma estrutura de formação continuada capaz de garantir a implementação dos novos currículos em cada sala de aula;
- Reformular as avaliações da Secretaria de Educação à luz da BNCC e instituir bons instrumentos de devolutivas pedagógicas de seus resultados;
- Investir recursos em pesquisas aplicadas que produzam conhecimentos pedagógicos específicos;
- Garantir uma rotina e condições de trabalho docente que favoreçam uma
- atuação pedagógica de qualidade;
- Fortalecer a política de formação continuada, de forma atrelada ao desenvolvimento profissional na carreira docente;
- Para futuros professores da rede, qualificar os processos de seleção e estágio probatório; Criar programas de atração e de inserção qualificada à profissão docente;
- Aprimorar os processos de seleção, formação pré-serviço e alocação dos gestores nas unidades escolares;
- Ofertar formações buscando o desenvolvimento profissional contínuo dos gestores escolares;
- Garantir as devidas condições para o exercício da gestão nas escolas;
- Implantação de Sistema de Energia Limpa e de Recursos Hídricos Renováveis nas unidades escolares, prevendo reutilização e captação de água, produção de energia solar, realização de coleta seletiva, dentre outros;
- Fortalecer a relação e a ação conjunta entre órgão central da Secretaria de Educação, as regionais de ensino e gestão das escolas, a partir de sólida estrutura de apoio mútuo
- Garantir que todo estudante seja matriculado em escolas comuns/ inclusivas;
- Combater retrocessos de direitos e a cultura de segregação dos estudantes público-alvo da Educação Especial;
- Produzir e divulgar, de forma segura, dados e indicadores de exclusão, evasão e aprendizagem para a Educação Especial;
- Garantir as condições para acesso, participação e permanência dos estudantes público-alvo da Educação Especial e acessibilidade em todas as suas dimensões;
- Promover ações com foco na melhoria da qualidade da Educação que contemplem os estudantes com deficiência;
- incrementar a formação inicial e investir na formação continuada de todos os docentes, adotando a perspectiva inclusiva;
- Investir recursos públicos nas escolas comuns, com prioridade orçamentária e planejando a transição para um sistema educacional completamente inclusivo.
- Preservar e promover o acesso ao nosso patrimônio material, imaterial e natural, defendendo e promovendo as diferentes formas culturais do nosso Estado, pois a expressão cultural tem papel importante na formação do homem e na formação da nossa identidade;
- Despertar ainda mais o interesse do público aos bens e conhecimentos culturais, criando mecanismos que facilitem o acesso a esses espaços;
- Incentivar e apoiar as iniciativas da classe artística, em conformidade com as tradições de cada município;
- Promover maior intercâmbio artístico cultural com as cidades do Estado, visando o compartilhamento de conhecimento técnico e saberes no campo da diversidade cultural de cada região;
- Criar e promover festivais de Música, Teatro, Dança e Arte Urbana;
- Promover intercâmbio artístico cultural entre as entidades do Terceiro Setor;
- Fortalecer e valorizar os Conselhos Municipais de Cultura e do Patrimônio Histórico;
- Promover a integração e articulação entre as ações da Cultura com a Educação e outras políticas intersetoriais;
- Implementar medidas que equiparem a execução da política estadual com as mais modernas e atualizadas formas de gestão cultural;
- Ampliação de ações e programas de governo de maneira que melhor acolha o artista, trabalhador do setor, fazedor cultural e prestadores de serviço de eventos e entretenimento;
- Municipalizar os debates, democratizar ainda mais a definição de aplicação dos recursos da cultura por meio de conferências livres regionais;
- Promover concursos trimestrais para incentivo e divulgação de novos artistas capixabas;
- Realizar a ampliação e capilarização da FAMES e de seus serviços em outras regiões do Espírito Santo, com o enfoque de sua instalação em comunidades mais carentes;
- Reformular o Mapa Cultural;
- Propor a “CPI do Cais das Artes” para investigar os gastos vultuosos com a referida obra que está há anos paralisada em razão de suspeitas de irregularidades. Além disso, passar a fazer intensa fiscalização no andamento da obra, com a finalidade de que fique pronta até o fim do mandato (2023-2026); Sem a cultura, e a liberdade que ela pressupõe, a sociedade, por mais perfeita que seja, não passa de uma selva.
- Atualizar o inventário cultural;
- Articulação para a consecução de Pontos e Pontões de Cultura;
- Ampliar a parceria com os municípios visando a elaboração de seus planos e organização de seus sistemas de cultura.
EMPREGO
- Desenvolver mercado de games e engenheiro com foco em agronegócios
- Criar um ambiente de negócios e incentivos para que essa e outras empresas venham filmar no Espírito Santo? Movimenta a economia local gerando trabalho e renda seja na rede hoteleira, de restaurantes e para nossos atores e produtores culturais.
- Criação do TOP CAR – o aplicativo de transporte de passageiros ou entrega de produtos do Governo do Estado, sem cobrança de taxa. O motorista recebe 100% do valor da corrida. Ao invés do dinheiro ir para os EUA, que é onde fica a sede do Uber, ele ficará circulando na economia capixaba.
- Criação de incubadoras tecnológicas para incentivar o empreendedorismo entre os jovens. As startups são a principal fonte de inovação do mercado. De olho na agilidade e rapidez para encontrar soluções, as grandes empresas estão se aproximando das startups para fazer parcerias.
- Ampliar os pontos de wi-fi livre em todo estado, de forma que todos possam se conectar com o mundo em qualquer cidade. Internet de alta velocidade e de graça.
- Incentivar as empresas de Tecnologia da Informação para investimento na tecnologia 5G.
- Implementar um Plano Estadual de Políticas para a Juventude do Espírito Santo - PEPJuv - garantindo a participação ampla, direta e descentralizada da sociedade ao longo de todo o processo de implantação.
- Ampliar as ações de educação em tempo integral que possibilitem ao jovem desenvolvimento pleno, fortalecimento da jornada escolar e vivências cidadãs na perspectiva da cidade educadora.
- Garantir, além de uma educação técnica e profissionalizante de qualidade, o acesso à cultura e ao esporte.
- Fomentar a inserção no mercado de trabalho e combate ao desemprego na juventude a partir das demandas das regiões nas cidades.
- Promover a intermediação entre as empresas e os jovens candidatos ao emprego.
TRANSPORTE E MOBILIDADE
- Segurança nos deslocamentos das pessoas, com foco na acessibilidade universal;
- Priorização do transporte coletivo em detrimento do transporte individual motorizado, fiscalizando sua eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços;
- Adoção de incentivos financeiros e fiscais, como a redução de ICMS sobre o óleo diesel, utilizado em ônibus urbanos e veículos de transporte de carga;
- Realização de reformas estruturantes e melhorias nos principais terminais de ônibus da Grande Vitória;
- Priorização dos modos não-motorizados como a bicicleta, expandindo a malha de ciclovias seguras;
- •Realizar estudo acerca de obras de infraestrutura que possam solucionar o problema de engarrafamento diário do trânsito entre Vitória e Vila Velha, bem como dar continuidade às obras paradas relativas ao Aquaviário;
- Priorização do transporte aquaviário ligando os municípios da Grande Vitoria, com bilhetes interligados ao Sistema Transcol e infraestrutura de apoio às bicicletas;
- Relocação do Terminal de Carapina para BR 101;
- Fiscalização efetiva nas vias de acesso às grandes empresas, visando a proibição de estacionamento de veículos em via pública;
- Manutenção das pontes de acesso à Capital;
- Implantação de macrodrenagem preventiva e limpeza sistêmica de canais e aquedutos em áreas de alagamentos como Cariacica e Vila Velha;
- Fazer a revisão do preço cobrado nas passagens de ônibus e das taxas de pedágios. No que toca ao preço das taxas de pedágio, realizar a revisão da concessão em favor da Rodosol, que se finda em 2023.
- Segurança nos deslocamentos das pessoas, com foco na acessibilidade universal;
- Ampliação e qualificação da infraestrutura rodoviária, pavimentando, recapeando e revisando a sinalização das estradas do meio rural;
- Construção de contorno nas cidades de: Nova Venécia, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Roque do Canaã, Cachoeiro de Itapemirim e Itaoca;
- Construção da Ponte Cachoeirinha em Alfredo Chaves, da Segunda Ponte de Alto Rio Novo, da Terceira Ponte em Colatina e revisão e manutenção das pontes rurais existentes;
- Implantação de macrodrenagem preventiva e limpeza sistêmica de canais e aquedutos em áreas de alagamentos com fiscalização efetiva de construções à beira rio;
- Priorização do transporte coletivo em detrimento do transporte individual motorizado, fiscalizando sua eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços;
- Adoção de incentivos financeiros e fiscais, como a redução de ICMS sobre o óleo diesel, utilizado em ônibus urbanos e veículos de transporte de carga;
- Priorização dos modos não motorizados como a bicicleta, expandindo a malha de ciclovias seguras;
- Aprimorar a sinalização do trânsito nas cidades do interior, por meio do DETRAN.
SEGURANÇA
- Criar escolas de ensino fundamental integral mantidas pelo governo estadual nas áreas mais violentas, com atividades e currículo atraente, melhorando o aprendizado e evitando a evasão escolar e envolvimento com o crime. Instituir nessas escolas disciplinas e programas que eduquem os alunos sobre cidadania, o convívio em sociedade e, acima de tudo, o respeito e proteção às mulheres. Nas demais regiões, manutenção de escolas semelhantes mediante convênio com os municípios interessados;
- Elevar significativamente o orçamento do Estado destinado à Segurança Pública;
- Manter o diálogo contínuo e permanente com as associações de policiais militares, policiais civis, bombeiros militares e policiais penais, ouvindo e atendendo suas demandas e propostas para a Segurança Pública;
- Instituir boas práticas de segurança pública com foco em resultados, planejamento e no fortalecimento institucional, utilizando-se de bons exemplos nacionais e internacionais;
- Promover reequilíbrio remuneratório e outras medidas de motivação
- Realizar estudo no sentido de promover reequilíbrio remuneratório e outras medidas de motivação dos policiais militares. Equiparar o salário de nossos policiais militares ao de outras federações com perfil similar ao do Espírito Santo, que atualmente é um dos que pior remunera suas forças de segurança;
- Estruturar adequadamente as unidades da Polícia Militar, com internet, tecnologia e conforto para os policiais militares.
- Aumentar efetivo da Polícia Militar, realizando concurso público para resolver a atual defasagem de policiais militares na corporação.
- Redirecionar parte do efetivo da Polícia Militar que está vinculado ao CIODES para ações preventivas (ao invés de reativas), focadas na apreensão de armas ilegais; dos profissionais da segurança pública;
- Capacitar continuadamente e intensivamente todos os profissionais da segurança pública;
- Equipar adequadamente todos os profissionais da segurança pública, especialmente das perícias;
MEIO AMBIENTE
- Promover estudos que possibilitem alternativas para melhoria da qualidade da água que abastece a população residente na região do litoral norte e noroeste do Espírito Santo;
- Ampliação do Programa Reflorestar;
- Desenvolver programa de apoio aos municípios à gestão ambiental de nascente;
- Ampliar a gestão do uso, controle e preservação dos recursos hídricos;
- Elaborar projetos regionais e construir barragens de acúmulo de água para abastecimento;
- Implantação de um projeto de captação de água em Conceição da Barra para abastecimento de São Mateus e região norte;
- Identificar e recuperar as nascentes das bacias hidrográficas das microrregiões;
- Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado, bem como promover e incentivar o reflorestamento de áreas ambientais degradadas por queimadas e pelo desmatamento ilegal, inclusive com o apoio da iniciativa privada;
- Estimular a reutilização de água em parceria com municípios, sociedade civil e iniciativa privada;
- Apoiar ações de estímulo a práticas sustentáveis nas propriedades rurais;
- Implantar projetos de geração de energia em prédios públicos e de desenvolver programa de estímulo à implantação nos prédios públicos municipais;
- Melhoria da qualidade do ar, parcerias visando a otimização da fiscalização de emissão de poluentes;
- Desenvolver parcerias para explorar de forma sustentável as unidades de conservação;
- Reformar e agilizar o licenciamento ambiental estadual;
- Fortalecer a AGERH (Agência Estadual de Recursos Hídricos) para fins de ampliar a capacidade de fiscalização de agência e a capacidade de respostas à demandas reprimidas;
- Reestruturação e fortalecimento do IEMA (Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), com ampliação do corpo técnico, modernização dos processos de trabalho e dos recursos materiais;
- Reformulação da SEAMA (Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos), com delimitação clara e objetiva das atribuições, focada no desenvolvimento de ações de estímulo e fortalecimento dos órgãos ambientais municipais, além do desenvolvimento de políticas ambientais, especialmente de proteção e recuperação ambiental;
- Defesa e proteção dos povos indígenas e ribeirinhos do Espírito Santo;
- Promover o estudo morfodinâmico do litoral capixaba
HABITAÇÃO
- Reestruturar o Programa Capixaba de Erradicação da Pobreza (Programa Incluir) mediante a ampliação do valor do benefício de transferência de renda para contemplar aluguel social para as famílias em situação de extrema pobreza e que vierem a ser afetadas por eventos climáticos adversos;
- Ampliar significativamente a regularização fundiária e a reurbanização de assentamentos precários na população de baixa renda;
- Criar um grupo de trabalho intersetorial com a finalidade de proceder às pesquisas cartorárias, levantamento topográfico e a devida regularização fundiária dos imóveis e terras do Estado;
- Promover a regularização fundiária e a reurbanização de áreas públicas estaduais com ocupação consolidada;
- Estimular os municípios promoverem a regularização fundiária em seu território; • Reduzir o déficit habitacional;
- Ampliar a parceria com o Governo Federal para aumentar a produção de Habitação de Interesse Social;
- Desenvolver Programa de lotes urbanizados em parceria com os municípios; • Estimular a arquitetura social voltada para o planejamento e construção de moradias para população de baixa renda;
- Fomentar a implantação de linhas de crédito para a construção de moradias mais sustentáveis;
- Desenvolver instrumentos necessários para viabilizar o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social;
- Construção de novas unidades habitacionais de interesse social;
- Avaliar os imóveis públicos do Estado e da União para atender à demanda por habitação de interesse social;
- Trabalho em parceria com municípios para mapeamento de residências em área de risco e atuação preventiva;
- Promover o reassentamento de famílias residentes em área de risco e a requalificação urbana dessas áreas;
- Realizar a retirada voluntária de moradores de rua e instalá-los temporariamente em abrigos, onde serão auxiliados a conseguir emprego e se aplicarem a programas de moradia popular.
INFRAESTRUTURA
- Promover esforços junto ao Governo Federal para incremento da execução de obras de melhoria na BR 101 e para maior celeridade no processo de concessão da BR 262 à iniciativa privada;
- Apoiar a estruturação de polos empresariais nas cidades do interior do ES;
- Modernizar e ampliar a capacidade dos portos capixabas, inclusive com suporte dos Fundos Soberano e de Infraestrutura, com especial enfoque no incremento da capacidade de embarque;
- Incentivar o transporte marítimo através da Cabotagem, a “BR do Mar”, com aproveitamento do novo marco regulatório;
- Construção de um aeroporto regional de médio-porte no sul do estado;
- Fomentar a expansão da Ferrovia Litorânea Sul até o Porto Central e a duplicação e ampliação do ramal ferroviário de Portocel;
- Dar continuidade ao Programa Caminhos do Campo;
- Realizar estudo e avaliar a construção de uma nova ponte em Colatina.