Três assessores de vereador são alvo de operação em Vila Velha

Osvaldo Maturano é suspeito de praticar rachid Crédito: Facebook Osvaldo Maturano

Operação Endosso, deflagrada na manhã desta sexta-feira (19). Além do vereador de Vila Velha Osvaldo Maturano (PRB) , três assessores de gabinete também foram alvo de cumprimento de mandados de busca e apreensão cumpridos no âmbito da, deflagrada na manhã desta sexta-feira (19).

O parlamentar é investigado por supostamente ficar com parte dos salários de seus funcionários, prática conhecida como rachid.

O trio tem salários de R$ 4.653,75, segundo o Portal da Transparência da Câmara. O site, no entanto, não especifica a qual gabinete os assessores são ligados, embora nas redes sociais existam menções de apoio deles ao vereador Osvaldo Maturano.

Os mandados de busca e apreensão na casa dos assessores foram expedidos para endereços nos bairros Industrial e Praia da Costa, em Vila Velha, e em Marcílio de Noronha, Viana. Um quinto endereço também foi visitado pelos policiais federais.