TJES nega recurso de vereadora acusada de rachid em Linhares

Rosinha Guerreira é vereadora do PSDC e está afastada do cargo que ocupava na Câmara Municipal de Linhares Crédito: Facebook de Rosinha Guerreira

Diante da negativa, a defesa entrou com um novo recurso no TJES solicitando o retorno da vereadora ao cargo. O pedido entrou na pauta de julgamento desta terça na Terceira Câmara Cível e foi negado.

Ao Gazeta Online, o advogado Hélio Maldonado, que defende a parlamentar, disse que não acompanhou o julgamento e ainda não tinha ciência da decisão. Entretanto, ele confirmou o objetivo do recurso e disse que o pedido questiona a legalidade da medida. "O afastamento dela é previsto com a finalidade de proteção da instrução do processo, mas o juiz que já tinha afastado, revogou a decisão de afastamento. O nosso questionamento é se a tutela de evidência poderia afastá-la do cargo político", disse.

SESSÃO VAI DECIDIR CASSAÇÃO

Na próxima quinta-feira (8), a partir das 16h, os vereadores de Linhares vão apreciar o processo administrativo que investiga a denúncia apresentada contra Rosinha. A convocação para a sessão extraordinária para o julgamento foi assinada pelo presidente da Casa, Ricardo Bonomo (SD), após a comissão processante decidir pela procedência das acusações.

Questionado sobre essa sessão, o advogado que defende a vereadora afastada disse que o processo que pode cassar a vereadora "é de natureza política". Hélio Maldonado afirma que "os vereadores que votam para cassar o mandato não precisam justificar a decisão por escrito, por exemplo, não precisam expor as razões deles, o que deveria ser uma prestação de contas, se torna uma decisão política, e por ser uma decisão política, ela se realiza neste ambiente".

O advogado disse ainda que a vereadora está desgastada com o processo, que já se arrasta há quase dois anos.

VEREADORA VOLTA A RECEBER SALÁRIO INTEGRAL

A vereadora Rosa Ivania Euzébio dos Santos conseguiu o direito de receber o salário integral no valor de R$ 6.192,00 mesmo durante o seu período de afastamento. Em decisão, proferida no dia 8 de maio, o desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos havia determinado o desconto mensal de 30% do salário. O valor deveria ser depositado em conta judicial, a título de garantia de ressarcimento aos cofres públicos. Entretanto, essa decisão foi derrubada após recurso. No Portal da Transparência da Câmara Municipal de Linhares, consta o pagamento total do salário da vereadora nos meses de maio e junho deste ano.