Testemunhas vão apontar que acusado planejou matar Camata

Rita Camata, ao lado dos filhos, Bruno e Enza, no enterro do ex-governador Crédito: Carlos Alberto Silva

Com início marcado para a próxima segunda-feira, a audiência de testemunhas para o julgamento de Marcos Venicio Moreira Andrade, acusado de matar o ex-governador Gerson Camata, deve colher depoimentos de pessoas que indicam como anteriores as ameaças contra o político. O crime ocorreu no dia 26 de dezembro, após ambos se encontrarem perto de uma banca de revistas, na Praia do Canto, Vitória.

Oito testemunhas de acusação devem ser ouvidas. Além delas, na condição de informante, a viúva do ex-governador, a ex-deputada federal Rita Camata (PSDB).

A ex-deputada foi ouvida pela Polícia Civil, ainda na fase de inquérito da apuração. Ela disse aos policiais que conhecia ameaças feitas por Marcos Venicio ao marido. Segundo ela, Gerson Camata “ficou recolhido em casa por algum período, em razão dessas ameaças e, quando saía, evitava frequentar os mesmo lugares, justamente para evitar um possível encontro com Marcos Venicio”.

Assassino confesso, Marcos Venicio, mais conhecido como Marquinhos, foi assessor de Gerson Camata por cerca de 20 anos. O ex-governador o processou após o ex-aliado fazer uma série de acusações contra ele. A ação judicial rendeu um bloqueio de cerca de R$ 60 mil nas contas de Marquinhos.

Ele atirou em Gerson Camata após ir ao encontro dele e tratar de sua insatisfação com o bloqueio.

Uma das testemunhas a serem ouvidas na próxima segunda é Sebastião Leite Pelaes. Ele também tem informações que indicam um interesse anterior de Marcos Venicio em matar o ex-governador.

Segundo o relato de Pelaes à polícia na fase de inquérito, em meados do ano passado ele encontrou-se casualmente com Marcos Venicio, que pediu para que fosse transmitido a Camata o recado de que iria matá-lo. Amigo em comum da vítima e do acusado, ele contou ter tentado convencer Marcos Venicio a não praticar o crime.

ACUSAÇÃO

Rita Camata, por meio dos advogados dela, é assistente de acusação nesse processo, ou seja, atua “ao lado” do Ministério Público Estadual (MPES). O Código de Processo Penal permite que os assistentes, por exemplo, proponham meios de prova e façam perguntas às testemunhas. A ex-deputada também já solicitou uma indenização do acusado.

“Ela acompanha tudo de perto através de nós. Quer saber como está o andamento. A família como um todo, proporcionalmente ao tamanho da dor, busca uma resposta estatal ao crime através do processo”, frisou Renan Sales, um dos advogados de Rita.

AUDIÊNCIA

Ao definir a data da audiência, o juiz Felipe Bertrand Sardenberg Moulin decidiu que as testemunhas de defesa serão ouvidas no dia seguinte, na terça-feira. Depois delas, o próprio réu prestará depoimento. É possível que Marcos Venicio, que segue preso preventivamente, seja ouvido também na terça-feira.

ENTENDA

Gerson Camata

Eleito em 1982, Gerson Camata foi o primeiro governador do Estado na redemocratização.

Relação

Em meados dos anos 2000, Camata e Marcos romperam relação de confiança iniciada na década de 1980. O ex-assessor fez denúncias contra Camata que foram arquivadas e, mais tarde, fizeram com que a Justiça obrigasse o ex-assessor a indenizar o político.

Visitante

Camata morava na Ilha do Frade, Vitória, mas sempre ia à Praia do Canto. No dia 26 de dezembro, foi abordado por Marcos.

O tiro

Marcos deu um tiro em Camata, que morreu antes da chegada do socorro.

Defesa