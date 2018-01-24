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"Combate árduo"

Temer diz em Davos que Judiciário julga corrupção 'com toda a isenção'

Presidente participa de Fórum Econômico Mundial no dia do julgamento de Lula

Publicado em 

24 jan 2018 às 10:14

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 10:14

O presidente Michel Temer Crédito: José Cruz/Agência Brasil
No dia do julgamento de Lula, no qual o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) decide se mantém a condenação do ex-presidente no caso do triplex, o presidente Michel Temer frisou que o Judiciário trata as denúncias de corrupção com toda a isenção". A defesa do petista sustenta que o processo tem finalidade política de minar suas ambições presidenciais em 2018. Durante discurso no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, Temer destacou a investidores que "o combate árduo" às práticas corruptas no país.
— Será um tema natural (nas eleições) na medida em que há um combate árduo contra a corrupção no país, mas o principal resultado é a revelação de que, no Brasil, as instituições estão funcionando. Temos separação absoluta de poderes, naturalmente cada qual exercendo suas atividades livres e independentemente (...) Nós temos instituições funcionando com toda tranquilidade. O Judiciário julga com toda a isenção, tranquilidade, aplicando o direito. E, quando há penalidades, as penalidades são cumpridas — destacou o presidente brasileiro, ao ser questionado sobre o peso das denúncias no pleito de 2018.
No discurso, Temer ressaltou a atuação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e dos tribunais de contas — que, segundo o presidente, "fiscalizam permanentemente os atos da administração" pública. A transparência, disse o peemedebista, é uma das âncoras da Constituição do país.
Ao ser questionado sobre a corrupção e as eleições deste ano, o presidente destacou que a atuação das instituições brasileiras confere segurança jurídica a quem quer investir no país.

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