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Temer destaca legado de Nelson Mandela no combate à injustiça

Devido a contribuição à luta antirracista, o 18 de julho foi transformado pelas Nações Unidas no Mandelas Day, o Dia Internacional Nelson Mandela

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 16:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 16:53
Ex-presidente sul-africano e prêmio Nobel da paz, Nelson Mandela em evento no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, no Espírito Santo Crédito: Chico Guedes
No dia em que se celebra o centenário de Nelson Mandela, um dos maiores líderes do século 20, o presidente Michel Temer lembrou o exemplo do africano no combate à injustiça, à intolerância e à opressão. Em mensagem nesta quarta-feira (18), no Twitter, Temer registrou que a luta de Mandela é fonte de inspiração.
Celebramos hoje os 100 anos de Nelson Mandela. Suas contribuições continuam como exemplo para nortear o combate à injustiça, à intolerância e à opressão. Sua luta é inspiração a todos e muitas vidas foram salvas pela renúncia ao ódio, escreveu o presidente em sua conta na rede social.
Devido a contribuição à luta antirracista, o 18 de julho foi transformado pelas Nações Unidas no Mandela´s Day, o Dia Internacional Nelson Mandela  pela liberdade, justiça e democracia, uma forma de lembrar a dedicação e seus serviços à humanidade, com forte atuação também no enfrentamento ao vírus HIV e na mediação de conflitos.
> Centenário de Mandela: 'O esporte tem o poder de transformar o mundo'

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