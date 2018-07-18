Temer destaca legado de Nelson Mandela no combate à injustiça

Ex-presidente sul-africano e prêmio Nobel da paz, Nelson Mandela em evento no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, no Espírito Santo Crédito: Chico Guedes

No dia em que se celebra o centenário de Nelson Mandela, um dos maiores líderes do século 20, o presidente Michel Temer lembrou o exemplo do africano no combate à injustiça, à intolerância e à opressão. Em mensagem nesta quarta-feira (18), no Twitter, Temer registrou que a luta de Mandela é fonte de inspiração.

Celebramos hoje os 100 anos de Nelson Mandela. Suas contribuições continuam como exemplo para nortear o combate à injustiça, à intolerância e à opressão. Sua luta é inspiração a todos e muitas vidas foram salvas pela renúncia ao ódio, escreveu o presidente em sua conta na rede social.