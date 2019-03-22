Temer chega à sede da Polícia Federal no Rio

O ex-presidente Michel Temer é abordado pela Polícia Federal no meio de avenida do Rio; ele foi preso Crédito: Reprodução/TV Globo

O ex-presidente Michel Temer já está na Superintendência Regional da Polícia Federal , no centro do Rio. Temer desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, e o comboio ingressou no prédio da Polícia Federal às 18h40, enfrentando protestos de pessoas que o aguardavam, com faixas e cartazes e uma bandeira do Brasil.

Os manifestantes xingaram o ex-presidente e deram chutes e tapas na

viatura que o conduzia. Temer foi preso preventivamente nesta quinta-feira (21) em São Paulo e levado para a PF no Rio.

Armados de fuzis, homens da Polícia Federal precisaram intervir, para que o comboio pudesse entrar no prédio, que teve o portão principal fechado às pressas, por questão de segurança.