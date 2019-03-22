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Sob protestos

Temer chega à sede da Polícia Federal no Rio

Temer desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, e o comboio ingressou no prédio da Polícia Federal às 18h40, enfrentando protestos de pessoas que o aguardavam

Publicado em 

21 mar 2019 às 22:01

Publicado em 21 de Março de 2019 às 22:01

O ex-presidente Michel Temer é abordado pela Polícia Federal no meio de avenida do Rio; ele foi preso Crédito: Reprodução/TV Globo
O ex-presidente Michel Temer já está na Superintendência Regional da Polícia Federal, no centro do Rio. Temer desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, e o comboio ingressou no prédio da Polícia Federal às 18h40, enfrentando protestos de pessoas que o aguardavam, com faixas e cartazes e uma bandeira do Brasil.
Os manifestantes xingaram o ex-presidente e deram chutes e tapas na
viatura que o conduzia. Temer foi preso preventivamente nesta quinta-feira (21) em São Paulo e levado para a PF no Rio.
Armados de fuzis, homens da Polícia Federal precisaram intervir, para que o comboio pudesse entrar no prédio, que teve o portão principal fechado às pressas, por questão de segurança.
O ex-ministro Moreira Franco, que estava em um carro separado do do ex-presidente, também entrou na sede da PF.

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