Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Brasília

Tabata Amaral diz que vai processar ministro da Educação

A decisão ocorre após o ministro Abraham Weintraub distribuir documentos com número de telefone pessoal da deputada e de membros da sua equipe visíveis

Publicado em 

22 mai 2019 às 22:02

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 22:02

A deputada federal Tabata Amaral (PDT) Crédito: Lucas Lacaz Ruiz/Agência Estado
A deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP) disse nesta quarta-feira (22) que vai processar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, por danos morais.
Segundo ela, a decisão ocorre após ele distribuir documentos com seu número de telefone pessoal e números de telefone de membros da sua equipe visíveis durante reunião na comissão de educação.
"Estou entrando com um processo contra o senhor por distribuir em uma comissão pública 'prints' não apenas com meu número pessoal e da minha equipe, mas com mentiras. Isso é um constrangimento. Isso não é uma atitude de um ministro."
Mais cedo, a parlamentar havia cobrado o ministro por não tê-la recebido no ministério, após ela solicitar informações sobre o planejamento estratégico da pasta.
Weintraub rebateu e disse que havia enviado quatro convites à deputada. "Sua equipe talvez não tenha passado para a senhorita. Mas aí é uma questão de gestão da equipe da senhorita", acusou.
Em seguida, ele disse que iria colocar os pedidos no Twitter, ao que a deputada pediu que os documentos fossem entregues diretamente a ela ainda na comissão. O ministro então disse que iria distribuir cópias dos convites no local.
Ao ver os documentos, Tabata disse que, além de expor seus dados, os convites foram feitos pela gestão anterior, e não pela atual.
"As três datas que vieram foram da gestão do Vélez. Pelo menos faça as contas para não passar constrangimento", disse a Weintraub. O ministro não respondeu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

brasilia Educação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Outono: 6 dicas para transformar os ambientes da casa
Imagem de destaque
Salada com proteína: aprenda a preparar opção prática e nutritiva
Imagem de destaque
Capixaba viraliza ao mostrar jeito "diferente" para comer pitaya

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados