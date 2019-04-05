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Violência contra ex-mulher

STF envia à primeira instância processo contra ministro do TSE

Ministro Admar Gonzaga é acusado de violência doméstica pela ex-mulher

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 22:20

Publicado em 

04 abr 2019 às 22:20
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello enviou nesta quinta-feira (4) para a primeira instância da Justiça do Distrito Federal o processo no qual o ministro Admar Gonzaga, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi acusado pela ex-mulher de violência doméstica.
O caso está no STF desde 2017, quando a agressão teria ocorrido. Com a decisão, o caso será analisado pelo Tribunal de Justiça do DF, e não mais pelo Supremo. Para Celso de Mello, que é relator do caso, as acusações contra o ministro não têm relação com suas funções no tribunal, dessa forma, Admar não tem foro privilegiado na Corte nesse processo.
Na época dos fatos, Élida Souza Matos, ex-mulher do ministro, morava com ele e registrou um boletim de ocorrência, no qual relatou um machucado na região do olho e foi encaminhada para o Instituto Médico-Legal (IML) para exames. A defesa de Admar Gonzaga confirmou o registro do boletim de ocorrência, mas afirmou que Élida fez uma retratação, pedindo o arquivamento do caso. Os advogados negaram que tenha ocorrido agressão física e afirmaram que houve um desentendimento do casal com "exasperação de ambos os lados".
Admar Gonzaga foi nomeado para o cargo pelo presidente Michel Temer em março de 2017.
O mandato do ministro chega ao fim no dia 27 de abril, mas Gonzaga poderá ser reconduzido para mais dois anos no cargo. No entanto, para continuar no TSE, é preciso que o presidente Jair Bolsonaro renove seu mandato.

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