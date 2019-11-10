Soltura de Lula aumentou a polarização no país, afirma Casagrande

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo Crédito: Hélio Filho/Secom

O governador Renato Casagrande (PSB) afirmou que a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aumentou a polarização política no país. Casagrande, porém, diz que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de impedir o cumprimento de pena após condenação em segunda instância está "correta tecnicamente" porque a Constituição Federal estabelece a presunção de inocência até o último grau de recurso.

"(A soltura de Lula) aumentou a polarização, aumentou os posicionamentos nos extremos tanto na extrema direita quanto na extrema esquerda. É preciso que quem tenha posições mais equilibradas possa buscar construir alternativas para a sociedade porque esse tensionamento da política que a gente observa há alguns anos no Brasil não colabora na construção dos avanços necessários", opinou o governador.

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Apesar de entender que os ministros do STF acertaram ao interpretar que a Constituição não permite a antecipação do cumprimento de pena, Casagrande defende que o congresso discuta uma mudança nas leis para autorizar a prisão em segunda instância.

"Sou favorável que se tenha prisão em segunda instância, mas neste momento a Constituição Federal estabelece a presunção de inocência até o último grau de recurso. Sou a favor que o Congresso debata o tema. O próprio STF ficou dividido com relação ao tema. Se o congresso quiser mudar, mude. Mas hoje a decisão do STF está correta e ancorada na Constituição", complementou.

ALTERNATIVA

Solto na última sexta-feira (10), um dia após a mudança de entendimento do STF, o ex-presidente Lula tem defendido uma unidade entre os partidos de esquerda. Casagrande diz que o PSB não vai deixar de conversar com Lula caso o ex-presidente busque um diálogo. Destacou, porém, que o PSB deseja construir uma alternativa própria para a eleição de 2022. "Não significa que conseguirá construir, mas o PSB quer buscar uma posição de centro-esquerda que fuja dessa polarização que acaba empobrecendo o debate", contou.