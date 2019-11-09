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São Bernardo do Campo

Lula chama Moro de canalha e diz que Deltan montou quadrilha

Além de Moro e Deltan, Lula também chamou o ministro da Economia, Paulo Guedes, de 'destruidor de empresas públicas'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2019 às 16:51

Publicado em 09 de Novembro de 2019 às 16:51

Lula Crédito: Rafael Arbex/Estadão Conteúdo - 21/07/2017
Em discurso que aconteceu na tarde deste sábado (9), em São Bernardo do Campo, no ABC, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o ex-presidente Lula chamou o ministro da Justiça, Sérgio Moro, de 'canalha' e afirmou que o procurador Deltan Dallagnol montou uma quadrilha.
"Eu tomei a decisão de ir lá pra Polícia Federal, eu poderia ter ido a uma embaixada, eu poderia ter udo a um outro país, mas eu tomei a decisão de ir lá, porque eu preciso provar que o juiz Moro não era juiz, era um canalha que estava me julgando", afirma Lula em discurso em São Bernardo.
O petista atacou também o procurador da República Deltan Dallagnol, chefe da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. "Eu precisava provar que o Dallagnol não representa o Ministério Público, que é uma instituição séria. Ele montou uma quadrilha."
Além de Moro e Deltan, Lula também chamou o ministro da Economia, Paulo Guedes, de 'destruidor de empresas públicas'
"Eu duvido que o seu Bolsonaro durma com a consciência tranquila que eu durmo. Eu duvido que o ministro demolidor de sonhos, destruidor de empregos e empresas públicas, chamado Guedes, durma com a consciência tranquila que eu durmo. E eu quero dizer pra eles que eu estou de volta, eu estou de volta."

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