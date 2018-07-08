Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em entrevista

Sobre morte de Herzog, Bolsonaro afirma que 'suicídio acontece'

Atos da ditadura militar foram 'pacificados' com Lei da Anistia, diz pré-candidato

Publicado em 07 de Julho de 2018 às 22:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2018 às 22:49
O deputado federal Jair Bolsonaro Crédito: GABRIELA BILO/ESTADÃO
O pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL) afirmou que lamenta a morte de Vladimir Herzog, mas preferiu não admitir que ele foi torturado enquanto estava sob o poder de autoridades militares do DOI/Codi, em São Paulo. Para ele, não há como confirmar que o jornalista foi assassinado por agentes do regime militar e citou a tese de suicídio para justificar sua morte.
 Querem vitimizar em cima da morte do Herzog. Lamento a morte dele. Em que circunstância foi, se foi suicídio ou se morreu torturado. Não estava lá. Suicídio acontece. O pessoal pratica suicídio. Não tínhamos nada, pelo que o Herzog fazia, para dar pancada nele  disse durante o programa "Mariana Godoy Entrevista", da RedeTV, na sexta-feira à noite.
Nessa semana, a Corte Interamericana de Direitos Humanos considerou o Estado brasileiro responsável pela falta de investigação, julgamento e sanção dos responsáveis pela tortura e assassinato do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, na época em que trabalhava na TV Cultura. Na época, as autoridades informaram que ele teria se enforcado, mas a versão foi contestada (a altura em que ele estava amarrado à janela era menor do que a sua estatura).
Questionado sobre o posicionamento da corte, Bolsonaro afirmou que a deposição do então presidente João Goulart ocorreu com o apoio amplo da sociedade e que com o início da luta armada, alguns inocentes acabaram morrendo, mas que esses acontecimentos já foram contemplados pela Lei da Anistia.
 Da minha parte, é passado. Tem a Lei da Anistia então está tudo pacificado  afirmou, complementando que esses assuntos só são abordados neste momento porque há a possibilidade de um capitão do exército se tornar presidente.
Bolsonaro afirmou ainda que o Estatuto do Desarmamento, de 2003, que impossibilita o porte de arma, é um dos fatores para o aumento da violência no país. Acrescentou também que é preciso usar mais energia no tratamento dado a suspeito de crimes como os de homicídio e que quer acabar com a progressão de pena de condenados.
Sobre sua companha, afirmou que irá participar dos debate e que, na economia, é favorável à redução da burocracia e privatização do que não for estratégico, dando como exemplo o setor de energia e petróleo.
 A geração de energia a gente tem que evitar a todo custo que passe para a mão de terceiros. Não podemos entregar tudo para os outros. Não tem nenhum país no mundo, que eu conheça, com zero de estatal  afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona.
Países que criaram a ONU para garantir a paz viraram senhores da guerra, diz Lula
Imagem de destaque
'Estou em modo sobrevivência': por que ter trabalho na Argentina não é seguro contra pobreza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados