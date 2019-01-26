Só Majeski e Theodorico não apoiam Erick Musso para a presidência

Theodorico Ferraço e Sergio Majeski Crédito: Tati Beling/Ales | Ricardo Medeiros

A eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em 1º de fevereiro, deve selar a vitória, sem disputa, em chapa única, de Erick Musso (PRB), atual presidente em busca da reeleição. Dos 30 deputados da próxima legislatura, somente Sergio Majeski (PSB) e Theodorico Ferraço (DEM) não declaram apoio a Erick.

O socialista diz que não o fez e não o fará. "Se o regimento (da Assembleia) permitisse candidatura avulsa eu iria me candidatar, só com o meu voto, mas o regimento não permite, tem que ser uma chapa inteira", diz Majeski. "Por que eu votaria no Erick? Quais são as propostas dele? Pretende diminuir o número de cargos comissionados ligados à Mesa Diretora? Ou à própria presidência? Por que apoiá-lo se desconheço o que ele pretende fazer?", complementa.

Ele diz que foi procurado apenas tardiamente por um colega solicitando assinatura numa lista de apoiadores do atual presidente. No dia da eleição, o socialista pretende simplesmente votar contra a chapa única.

Embora o Palácio Anchieta não tenha feito declarações públicas de apoio a Musso, certamente endossa o nome dele, do contrário tantos nomes da base aliada – com exceção de Majeski e Theodorico – não teriam endossado a pretensão do filiado ao PRB.

Gazeta Online, no dia 17, que não colocaria o nome à disposição, mas votaria em quem fosse o candidato único à presidência da Casa, mesmo que se tratasse de Erick Musso, desafeto do demista desde a última eleição pelo comando da Assembleia. Theodorico disse ao, no dia 17, que, mas votaria em quem fosse o candidato único à presidência da Casa, mesmo que se tratasse de Erick Musso, desafeto do demista desde a última eleição pelo comando da Assembleia.

Nesta sexta-feira (25) Theodorico adotou um tom menos ameno: "Não conheço a lista, só ouço falar pelos jornais. Não conheço se é lista de presente, de casamento, de doação de cargos, de funções". Questionado sobre como deve se posicionar no dia da eleição, ele diz que vai "decidir na hora".

apoia a candidatura de Musso. Iriny Lopes, única deputada do PT a ter assento na Assembleia a partir de fevereiro, não colocou o nome na lista, mas já disse que

Bruno Lamas (PSB), que chegou a ser cotado para disputar, mesmo após ter sido confirmado como futuro secretário de Trabalho e Assistência Social – ideia que tinha o apoio de Theodorico, mas não decolou – também já assinou a lista.

Agora falta selar a montagem de toda a Mesa – que inclui cargos de secretários e vice-presidentes – e das comissões. Majeski, por exemplo, quer a de Educação.

Integrantes do governo e casagrandistas da própria Assembleia avaliam que Theodorico precisa de "uma atenção especial". Poderia, por exemplo, ficar com a cobiçada comissão de Justiça. Mas ele mesmo não levantou essa demanda.